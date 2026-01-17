¿Cómo recuperar los rizos naturales? Consejos, trucos y tratamientos

Imagen de referencia. / Adrian Fernández en Unsplash Foto: Adrian Fernández en Unsplash - Adrian Fernández en Unsplash

El cabello crespo, por su naturaleza, tiende a ser más seco y poroso, por lo que requiere cuidados especiales. Lo primero, de acuerdo con Alejandro Salazar, asesor de imagen y estilista, es identificar qué tipo de rizo tienes y hacer un análisis de qué factores están afectando el cabello, como el uso frecuente de calor, procesos químicos o la falta de hidratación.

Lo ideal es trabajar con una línea profesional que incluya “shampoo sin sulfatos, una mascarilla nutritiva al menos una vez por semana y acondicionador en cada lavado. La hidratación constante es clave para recuperar la definición y la elasticidad del rizo”, explica Salazar.

Además, es fundamental incorporar una buena crema para peinar, termoprotector y, si es posible, un aceite ligero para sellar la hidratación, que puede aplicarse una o dos veces al día.

También se debe evitar el agua caliente y reducir al máximo el uso de herramientas de calor, eso “hará una gran diferencia en la salud y apariencia del cabello”, agregó el experto.

