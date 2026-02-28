¿Cómo saber si mi perfume caducó?

Imagen de referencia. 7 Zeyneb Alishova en Pexels Foto: Zeyneb Alishova en Pexels - Zeyneb Alishova en Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque los perfumes no tienen una fecha de vencimiento como tal. Tras el primer spray, caducan en un período de entre tres y cinco años. El tiempo cambia de acuerdo a la composición de la fragancia: los cítricos tienden a caducar más rápido.

“Es importante tener en cuenta que los perfumes tiene caducidad o vencimiento. Esto pasa porque la calidad de vida de estos tiene un promedio de entre cuatro y cinco años”, explica Ed Cortés, experto en perfumería de fragancias Ferragamo.

De acuerdo con Cortés, en perfumería cuando se habla de vencimiento, se refieren a los factores que aceleran la pérdida de vida útil de las fragancias.

Por ejemplo, los perfumes se vencen por la exposición al calor, a la luz y a la humedad. “Esos cambios de temperatura hacen que se acelere su calidad de vida y la fragancia empiece a oxidarse”.

Otros factores que se deben tener en cuenta son el tipo de fragancia, la marca y la materia prima que se haya utilizado en su fabircación.

En términos generales, se puede identificar que la fragancia caducó cuando presenta un olor agrio, similar al vinagre y que cambia en un 40 % su aroma.

“El líquido del perfume también aumenta su densidad, y se presenta un cambio de color, especialmente cuando se oscurece hacía las tonalidades del café”, explicó el especialista.

¿Cómo conservar por más tiempo un perfume?

Es importante mantener las fragancias lejos de las ventanas y evitar que estén en los baños, porque los cambios de temperatura hacen que se reduzca su vida útil.

Se deben tener en lugares frescos y preferiblemente guardarlos en su tapa original y seguir las instrucciones de conservación que tiene su perfume favorito.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.