¿Cómo vestirse elegante, pero casual? Opciones para hombres y mujeres

La moda vive un 'revival', en el mejor sentido de la palabra todo vuelve, en lugar de revolución se ha impuesto la contrarrevolución, son los detalles lo que cambian todo, de un bolso a un cinturón o unos zapatos, sin olvidar las joyas. EFE/Stefano Massé Foto: EFE - Stefano Massé

En este momento en la moda conviven muchos estilos y las personas no siempre siguen las normas del “buen vestir“, hay unas recomendaciones que sirven como guía.

Para lograr un look elegante, pero casual, de acuerdo con Sophia Buitrago Martínez, estilista de moda, es clave encontrar el equilibrio entre una prenda sofisticada y una pieza cómoda. Los colores neutros ayudan a elevar el outfit, mientras que un enfoque effortless basado en clásicos lo mantiene atemporal.

Para mujeres, una opción ideal es combinar un blazer con camiseta, jeans y mocasines. Según Martínez, otra alternativa es una camisa de botones con jeans y mocasines. También se puede optar por una camiseta cuello redondo, pantalones de vestir con pinzas y tenis blancos para lograr un clean look.

Para hombres, los polos con chinos y tenis de cuero (neutrales) siempre funcionan. Otra opción es una camiseta combinada con una sport coat y jeans. Por último, un pantalón de paño con una camiseta cuello redondo y tenis crea un look relajado pero refinado.

