¿Cómo vestirse para un bautizo de forma correcta y no caer en errores?

Diciembre se destaca por ser un mes de matrimonios y bautizos. Los expertos tienen un serie recomendaciones para elegir el atuendo adecuado.

Vale la pena mencionar que los bautizos no tienen la misma formalidad que los matrimonios y, por lo tanto, no hay colores prohibidos. Sin embargo, sí se debe respetar el código de vestimenta sugerido por la familia, así como el lugar del evento.

Un bautizo suele ser un evento religioso, que normalmente se celebra en la mañana o a primeras horas de la tarde, por lo que se recomiendan los colores claros o pasteles, así como los estampados florales.

Dependiendo la elegancia, “podemos optar por conjuntos enterizos y sastres en tonos claros, con vestidos tipo Chanel o mini”, dijo David Carvajal, de Lord by David Carvajal.

Para un bautizo, de acuerdo con Sophia Buitrago Martínez, estilista de moda, “se debe evitar la informalidad y los estilos demasiado casuales, así como el blanco y los estampados o colores muy intensos”.

La clave, según la experta, está en mantener un look modesto y semiformal, “con tonos neutros, elegantes y discretos, que transmitan sobriedad y respeto a la ocasión”.

Tenga en cuenta que no se recomienda llevar vestidos largos ni brillantes.

En el caso de los hombres, no deberían ir de manera informal, “me refiero a jean o tenis”, comentó Carvajal. La clave es elegir códigos de vestimenta formales y en tonos claros o de manera casual, “pero respetando siempre la elegancia del evento al que nos inviten. Normalmente eso lo define la tarjeta de invitación”, agregó el experto.

