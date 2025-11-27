Armario masculino: así puede vestirse para ir a una boda

Imagen de referencia. / Desfile de Louis-Gabriel Nouchi (LGN) en el marco de la Semana de la Moda de Hombre Otoño-Invierno 2023-2024 en París. / AFP Foto: AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

Diciembre es un mes elegido por muchas personas para casarse por el ambiente festivo y por ser una época que marca nuevos comienzos.

Así como el vestido de la novia, las prendas que utilizarán los invitados juega un papel importante en la boda. Las mujeres suelen tener más opciones o facilidades para encontrar el vestido perfecto.

Aunque en los últimos años hay más marcas y opciones para el armario masculino, hay unos códigos que deben tener en cuenta.

De acuerdo con la estilista Sophia Buitrago Martínez, “la vestimenta de invitado de boda para hombre suele basarse en el dress code que establezcan los novios. Por lo general, se trata de un look de sastrería —como un traje formal al estilo black tie— o una propuesta de cóctel que combine camisa formal, pantalones tipo chino y zapatos oxford“.

Los colores que se deben evitar son el blanco, crema o marfil, así como los tonos neones o colores demasiado llamativos, como el rojo. Lo preferible es llevar tonos reservados.

Lo principal, de acuerdo con David Carvajal, de Lord and Lady Brial, es tener en cuenta si el código de vestuario elegido por los novios es casual, formal, corbata negra o corbata blanca, así como la hora de la boda. Estas son las recomendaciones de un experto:

Código de vestuario: casual

En código de vestimenta casual se utiliza para bodas más relajadas. Normalmente en el día. Puede utilizar pantalón en tono claro, camisa de vestir sin accesorios (es decir, sin corbata o corbatín). Puede usarla abierta para elevar el outfit. Además, puede utilizar un pocket, es decir, un bolsillo pequeño, en la chaqueta.

Código de vestuario: formal

Este estilo invita a llevar corbata. El traje debe ser de dos piezas: camisa de vestir, corbata y pocket.

Si es una boda en la mañana puede optar por tonos claros, como el beige, el gris o el azul claro. Dichas piezas las puede combinar con zapatos en tonos marrón, que deben ser acompañados por un cinturón del mismo tono.

Si la boda es en la noche, puede optar por tonos más oscuros, como el azul medianoche, el negro y el gris oscuro, tonos que van bien con zapato negro y cinturón del mismo tono. Dependiendo el color del traje, se eligen los tonos de los accesorios.

Código de vestuario: corbata negra o smoking

Ese código de vestimenta, normalmente por protocolo, se utiliza para bodas en la noche. Si usted es el invitado, se recomienda que use un traje negro.

Un smoking se diferencia de un traje normal porque lleva pajarita fajón y la solapa suele ser en raso brillante.

Código de vestimenta: corbata blanca

Es el más riguroso. En cuanto a protocolo, estaríamos hablando de un frac color negro, la solapa siempre debe ir en punta, se lleva chaleco blanco y pajarita blanca. Normalmente es un código de vestimenta que se utiliza en Europa, mientras que en Latinoamérica no es tan común.

