¿Con qué colores combina el rojo en la ropa? Estos son algunos errores comunes

El color rojo ocupa un lugar importante en la industria de la moda. El diseñador italiano Valentino posicionó su propio tono: el rojo Valentino.

El tono se destaca por su simbolismo, que representa amor, pasión, poder, energía y vitalidad.

De acuerdo con Nat Geo, nuestra relación con el color rojo es mucho más íntima y profunda de lo que pensamos, tanto que le debemos parte de nuestra humanidad.

“El rojo es el color de la tierra primigenia, de la tierra oxidada, del ocre y de la arcilla. Ampliamente utilizado en las pinturas del arte rupestre, junto con el negro, el marrón y el amarillo, en muchas culturas es unapintura sagrada que surge espontánea de las entrañas de la propia naturaleza“, explica Nat Geo.

Actualmente, hay personas que suelen evitar este tono, porque lo relacionan con lo llamativo. Sin embargo, al ser un color primario tiene muchas posibilidades, tonalidades y combinaciones.

¿Con qué colores combina el rojo?

El rojo combina con el blanco (hacen juego), el negro (le da al look toques de sofisticación y formalismo), el gris, el rosado y el beige. Si quieres algo más elegante, una buena mezcla puede ser rojo con azul navy o con color vino.

“El rojo también combina bien con el verde oliva, da un poco de susto por lo navideño, pero es lindo. El rojo con denim también es muy acertado”, comenta Camilo Correa, estilista de moda.

De acuerdo con Vogue, “existen 105 tonos de rojo, desde un anaranjado rojizo hasta un violeta rojizo. Lo más interesante es que se dividen entre cálidos y fríos. Aquel rojo con pigmentaciones más anaranjadas es perfecto para las personas de tez amarillenta, llamados cálidos, asociados con el otoño y la primavera. Mientras los rojos cereza y con tintes rosas están listos para avivar la piel de quien es más azulado, nombrados fríos invierno y verano”.

¿Cómo usar el rojo?

Puedes utilizar una camiseta roja y encima una sobreprenda con colores más suaves para dar contraste y suavizar el tono.

Además, si el look es neutro, el toque de color lo puede dar el rojo con los zapatos o los accesorios.

¿Cuáles son los errores más comunes?

Más que un error, dice Camilo Correa, estilista de moda, hay una mezcla que resulta muy arriesgada: el rojo con fuscia o naranja, porque compiten mucho los colores y hace que se complique usarlos.

Otro error, por ejemplo, es utilizar un blanco que no tenga “una buena tela, porque hace que el rojo se vea como un delantan. O, usar un total look rojo, puede que no sea tan chévere”, dice Correa.

Aunque, si eres más arriesgada, puedes utilizar un total look y suavizarlo con los accesorios, mezclarlo con animal print, amarillo o morado.

Tampoco se recomienda utilizar diferentes tonos de rojo en un mismo look porque puede generar recarga visual, lo mismo sucede con los accesorios, con este color: menos es más.

