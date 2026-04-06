¿Con qué frecuencia debo cambiar mis zapatillas de correr?

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He oído muchas cosas diferentes sobre cuánto deben durar las zapatillas de correr. ¿Cómo sé cuándo ha llegado el momento de cambiarlas?

Una vez que encuentras el par adecuado de zapatillas para correr, puede ser difícil desprenderse de ellas. Es una regla empírica frecuentemente citada que debes cambiar tus zapatillas de correr después de haber corrido entre 500 y 800 kilómetros con ellas. Pero comprar un par nuevo con tanta frecuencia puede suponer un gasto considerable para los corredores constantes. Y los investigadores aún no comprenden del todo cómo correr con zapatillas desgastadas podría contribuir a lesiones, en parte porque algunas pruebas de laboratorio no reproducen muy bien el comportamiento de las zapatillas en el pie en la vida cotidiana.

Según dijo Allison Gruber, profesora asociada de kinesiología de la Universidad de Indiana-Bloomington, las investigaciones no apuntan a un único número de kilómetros que provoque lesiones en todo el mundo. Pero, añadió, la mayoría de los expertos en biomecánica de la carrera estarían de acuerdo “en que hay un punto en el que necesitas cambiar de zapatillas, y quieres hacerlo antes de sentirte incómodo”.

Hemos preguntado a los expertos qué determina la rapidez con que se desgastan tus zapatillas de correr, y cómo saber cuándo ha llegado el momento de sustituirlas.

Qué causa el desgaste

Hay muchos factores que pueden afectar el desgaste de tus zapatillas, como su antigüedad, tu peso corporal, las superficies sobre las que corres, e incluso la humedad y la temperatura de tu entorno de carrera, dijo Adam Tenforde, médico especialista en medicina deportiva y director de medicina del corredor del Spaulding National Running Center. Utilizar tus zapatillas de correr para ir al gimnasio o hacer recados también las desgastará más rápido.

Algunas zapatillas se degradan más rápidamente que otras. Las “superzapatillas” modernas, diseñadas para las carreras, contienen una gruesa capa de espuma ligera que es buena para el rendimiento, pero que suele degradarse más rápidamente que las espumas de una zapatilla de entrenamiento normal, dijo JJ Hannigan, investigador de biomecánica y profesor adjunto de la Universidad Estatal de Oregón-Cascades.

Qué ocurre si corres con zapatillas gastadas

Aunque tus viejas zapatillas te resulten cómodas, jubilarlas puede tener sus ventajas. Algunas investigaciones sugieren que el desgaste disminuye la amortiguación de las zapatillas y ejerce una mayor presión sobre los pies, lo que según algunos científicos podría aumentar el riesgo de lesiones.

Un estudio analizó cómo corrían los participantes con zapatillas cuando eran nuevas y después de unos 300 kilómetros, y descubrió pequeños cambios en cómo se movían los corredores durante la última prueba. Aunque los expertos no saben si esos cambios son suficientes para causar directamente una lesión significativa, dijo Gruber, podrían hacer que correr fuera menos cómodo y, con ello, hacer que ajustaras tu zancada de un modo que podría provocar una lesión más adelante.

Señales de que debes cambiar tus zapatillas

El desgaste visible puede ser un indicio obvio de que necesitas un nuevo par de zapatillas. Puedes notar que la capa de espuma entre la parte superior y la inferior de la zapatilla parece más arrugada y comprimida. También puedes ver desgaste en las zonas de la zapatilla que proporcionan tracción, sobre todo en el calzado diseñado para carrera de montaña, dijo Hannigan. Dependiendo de si tus pies ruedan hacia dentro o hacia fuera cuando corres, la suela de tus zapatillas puede romperse de forma asimétrica. Y si tienes los pies anchos, los dedos pueden empezar a asomar por la parte superior de la zapatilla.

Muchos corredores experimentados también afirman que pueden sentir cuando sus zapatillas necesitan ser sustituidas. Brendan Martin, corredor, entrenador y fisioterapeuta de Nueva York, dijo que nota cuando sus zapatillas empiezan a estar un poco “muertas” o menos flexibles y cómodas.

El consejo estándar de cambiar las zapatillas cada 500 u 800 kilómetros puede ser una buena pauta general, dijo Tenforde. (Algunas aplicaciones para correr, como Strava o Nike Run Club, pueden ayudarte a llevar la cuenta). Pero si tus zapatillas siguen amortiguadas, no notas un desgaste visible y no experimentas dolor, lo más probable es que puedas usarlas un poco más. Pero recuerda que tu percepción puede ser imperfecta, dijo Hannigan.

Para ayudar a combatirlo, puedes probarte un par nuevo del mismo calzado y ver lo diferentes que te parecen, o comparar tus zapatos con fotos de cuando eran nuevos. Martin dijo que si sigues sin estar seguro, un fisioterapeuta o el personal de una tienda especializada en artículos para correr puede ayudarte a detectar los cambios sutiles que se producen en tus zapatillas con el paso del tiempo y que pueden sorprenderte.

“Es como tu pelo”, dijo. “Lo ves en el espejo todos los días, así que no te das cuenta de que se ha vuelto algo largo y desgreñado hasta que otra persona te señala que necesitas un corte de pelo”.

c. 2026 The New York Times Company

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