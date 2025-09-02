Consejos para conservar los colores vivos de las prendas por más tiempo

Imagen de referencia. / Freepik Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿No sabe si lavar su prenda favorita a mano o en lavadora, cómo colgarla para que no pierda su forma o cuál es el tipo adecuado de detergente que debería usar? En esta nota respondemos esas preguntas y le damos valiosas recomendaciones para que cuide su ropa.

“Cuidar la ropa es mucho más que una tarea doméstica: es una forma de respetar la prenda, prolongar su vida y, al mismo tiempo, cuidar de nosotros mismos. Cada tejido, cada color y cada forma tienen su propio lenguaje, y entenderlo nos permite vestir con elegancia no sólo el cuerpo, sino también la memoria”, dice Piluka de Echegaray, experta en imagen personal.

En entrevista con El Espectador responde algunas de las preguntas más comunes sobre el cuidado de la ropa.

¿Cuál es la diferencia entre lavar la ropa a mano y en lavadora en cuanto al cuidado de las fibras?

Lavar a mano es casi un ritual de ternura hacia la prenda: el agua fría acaricia la tela y las fibras se conservan intactas. La lavadora, en cambio, resuelve el tiempo, pero a costa de fricción y centrifugado que desgastan la ropa antes de lo debido.

¿Qué telas requieren un cuidado especial para evitar que pierdan su forma o color?

La seda, el lino fino, la lana o el cachemir no toleran descuidos. Son tejidos que exigen pausa y mimo, agua fría, detergente suave y secado natural. En ellos, cada error deja huella.

¿Por qué algunas prendas tienden a sacar motas y cómo se pueden prevenir o eliminar?

Las motas son hijas del roce. Aparecen sin avisar en los tejidos más delicados, como pequeñas sombras de desgaste. Prevenirlas exige girar la prenda del revés y lavarla con suavidad; eliminarlas, un simple cepillo o la paciencia de una máquina quitapelusas.

¿Cuál es la mejor manera de doblar o colgar diferentes tipos de prendas para que no se deformen?

No todo se guarda igual: las prendas ligeras y de punto, se doblan con cuidado; las camisas, vestidos y chaquetas, en perchas que respeten su forma. La lana pesada, jamás colgada: el peso la traiciona y termina deformándola.

¿Qué diferencia hay entre los distintos tipos de detergentes (líquido, en polvo, para ropa delicada, entre otros)?

Cada detergente tiene su papel. El líquido protege los colores oscuros y vence las manchas grasas; el polvo devuelve la pureza a los blancos; el delicado es el guardián de la seda y la lana. Escoger bien es cuidar mejor.

¿Qué consejos da para conservar los colores vivos de las prendas por más tiempo?

Conservar el color es sencillo si se es fiel a las reglas de siempre: lavar en frío, dar la vuelta a las prendas, evitar el sol directo y huir de la secadora. Pequeños gestos que hacen que los tonos se mantengan vivos como el primer día.

¿Qué diferencias culturales existen en la manera de conservar y cuidar la ropa alrededor del mundo?

Cada cultura guarda la ropa a su manera. En Japón, doblar una prenda es casi un gesto espiritual; en los países nórdicos manda la practicidad; en el Mediterráneo, la frescura y el color. Porque la forma de cuidar la ropa es también la forma de vivir.

“Cuidar de nuestras prendas es, en definitiva, cuidar de nuestra historia y de nuestra forma de estar en el mundo. La ropa no es sólo tela: es memoria, identidad y estilo. Y la manera en que la tratamos habla de nosotros con más fuerza de lo que pensamos”, puntualiza la experta.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.