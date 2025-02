Consejos para cuidar el cabello, según una experta

Imagen de referencia. / Pixabay Foto: Pixabay

Tener el cabello suave, con brillo y cuidado es importante para muchas personas. Sin embargo, el uso excesivo de herramientas de calor, la decoloración, los cambios hormonales o el ambiente pueden afectar ese aspecto.

La buena noticia es que con una rutina adecuada se puede recuperar o mantener ese cabello soñado. Lucía Deza, responsable de Kérastase, comparte cinco consejos y recomendaciones para lograrlo.

Cinco consejos para cuidar el cabello

1. Diagnóstico profesional: lo primero y más importante es realizar un diagnóstico capilar con un profesional, como los estilistas que encuentras en los salones de belleza. Es fundamental conocer el estado de tu cabello para identificar el tipo de producto que necesitas.

Productos adecuados: una vez que tengas el diagnóstico, es crucial utilizar productos que se alineen con las necesidades específicas de tu cabello. Por ejemplo, si buscas controlar el frizz o darle más brillo, un profesional puede recomendarte productos que aborden problemas subyacentes, como la reparación de cabello dañado. Rutina de cuidado: establece una rutina clara que incluya no solo shampoo y acondicionador, sino también mascarillas dos o tres veces por semana. Esto ayudará a mantener tu cabello saludable y nutrido. Uso de productos complementarios: incorpora otro paso en tu rutina, como aceites capilares, que potencian los beneficios de los productos regulares, aportando brillo y nutrición adicional. Cuidado del cuero cabelludo: un cuero cabelludo sano es la base para un cabello saludable. Utiliza productos específicos para mantenerlo en óptimas condiciones, ya que de ahí nace el cabello.

Los mitos más comunes sobre el cuidado capilar

Fórmulas caseras: aunque existen muchos productos y fórmulas caseras que prometen beneficios para el cabello, es importante no confiar ciegamente en ellos. Siempre es recomendable consultar con un profesional para identificar las necesidades específicas de tu cabello y elegir los productos adecuados. Aceites capilares: Un mito común es que los aceites capilares dejan el cabello grasoso y pesado. En realidad, los aceites bien formulados aportan brillo y nutrición sin esa sensación pesada. Aunque pueden sentirse oleosos al aplicarlos, una vez distribuidos en el cabello, desaparece esa sensación y se obtienen sus beneficios.

¿Por qué es importante incluir en la rutina un aceite para mejorar el cabello opaco?

El aceite capilar actúa como un “tercer paso” en la rutina de cuidado, aportando nutrición y brillo al cabello. Además, crea una barrera protectora contra la humedad, lo que ayuda a controlar el frizz y a potenciar el brillo natural del cabello. Sin embargo, es fundamental contar con una rutina de base que aborde las necesidades específicas de tu cabello para maximizar los beneficios del aceite.

¿Quiénes pueden usar aceites capilares y quiénes no?

Los aceites capilares, como el Elixir Ultime, son aptos para todo tipo de cabello. No dejan el cabello pesado y aportan brillo y control del frizz. Sin embargo, es importante considerar las necesidades individuales. Por ejemplo, si tu cabello está muy dañado o decolorado, es posible que necesites productos adicionales para reparación, pero esto no significa que no puedas usar aceites capilares. Estos productos pueden ser utilizados en cualquier tipo de cabello, siempre que se adapten a tus necesidades específicas.

¿Qué productos se recomiendan para cabello graso?

Es importante aclarar que la grasitud proviene del cuero cabelludo, no del cabello en sí. Por lo tanto, se recomienda usar productos específicos para cuero cabelludo graso, como shampoos formulados para este fin. Sin embargo, esto no significa que debas descuidar las puntas del cabello, que pueden estar secas. Puedes combinar un shampoo para cuero cabelludo graso con productos hidratantes para las puntas. Además, el uso de aceites capilares en los largos del cabello no está contraindicado, ya que estos productos aportan brillo y nutrición sin afectar la grasitud del cuero cabelludo.

Además, Daza menciona que hasta el 15 de marzo estará disponible Kérastase Atelier, una experiencia gratuita, en el Centro Comercial Andino, en Bogotá, diseñada para quienes buscan un diagnóstico capilar y recomendaciones personalizadas.

