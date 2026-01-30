Cinco consejos para cuidar la piel luego de los 50 años

Imagen de referencia. / Pexels Foto: Pexels

Para las rutinas de cuidado de la piel es fundamental utilizar los productos adecuados para cada tipo, características y edades. No hacerlo, puede causar irritación, enrojecimiento, descamación, picor o aparición de brotes.

“Usar productos diseñados para cada tipo de piel es clave, pues lo que funciona en una piel grasa, por ejemplo, puede resultar demasiado agresivo o poco efectivo en una piel seca o sensible. Una rutina correcta para cada tipo de piel ayudará a mantener la barrera cutánea equilibrada, prevenir irritaciones y obtener mejores resultados a largo plazo”, dijo Sandra Malca, directora de marketing regional de La Roche-Posay & CeraVe Centroamérica y la Región Andina.

El skincare también es un tema de educación en salud. “Cuidar la piel no es solo cuestión estética, también es prevenir problemas a futuro como el envejecimiento prematuro o incluso enfermedades más graves, entre ellas el cáncer de piel. Por eso, empezar bien informados y con acompañamiento profesional es la mejor inversión a largo plazo”, dijo Malca.

Después de los 50 años también es importante ajustar las rutinas de cuidado de la piel. La doctora Sandra Suárez, médico cirujano especialista en terapias alternativas con énfasis en estética Y antiaging, explica las recomendaciones y consejos para hacerlo de la mejor manera.

¿Qué cambia en la rutina de skincare a esta edad?

A partir de la quinta década de la vida se producen cambios biológicos profundos en la piel, asociados no solo al envejecimiento cronológico y al daño ambiental acumulado, sino también a un desequilibrio hormonal progresivo, particularmente relacionado con la disminución de estrógenos, andrógenos y factores de crecimiento.

En esa etapa de la vida, se presenta una reducción acelerada de colágeno, la disminución de la elastina y del ácido hialurónico endógeno, así como de la capacidad de regeneración y reparación celular.

¿Qué cambios se deben hacer en la rutina de skincare después de los 50 años?

La rutina debe orientarse a estimular procesos celulares, no solo a hidratar o tensar temporalmente la piel. Son clave los activos con evidencia científica como retinoides médicos, antioxidantes de alta potencia, péptidos bioactivos, factores de crecimiento y tecnologías que induzcan neocolagénesis.

2. El fotodaño acumulado se manifiesta con mayor intensidad en esta década. Por ello, el uso de fotoprotectores de amplio espectro combinados con activos reparadores del ADN y antioxidantes es indispensable para prevenir envejecimiento acelerado y lesiones cutáneas.

3. Personalización según el estado hormonal y metabólico. El desequilibrio hormonal impacta directamente la calidad de la piel: mayor flacidez, sequedad, pérdida de luminosidad y cambios en la distribución del tejido graso facial. Por eso, la rutina debe ajustarse al estado hormonal, metabólico e inflamatorio de cada paciente, integrando evaluaciones médicas y no solo dermatocosméticas.

4. A partir de los 50 años, los tratamientos deben enfocarse en mejorar la calidad de la piel, estimular colágeno y favorecer la regeneración tisular. En Presenza, abordamos esta etapa con protocolos médicos personalizados que combinan bioestimuladores, tecnologías energéticas y estrategias regenerativas, respetando siempre la anatomía, la fisiología y la expresión natural del rostro.

5. Abordaje integral: piel, hormonas y estilo de vida. La piel es un órgano hormono-dependiente. Por ello, el manejo del estrés, el sueño, la nutrición, la salud intestinal y el equilibrio hormonal son pilares fundamentales del cuidado cutáneo en esta etapa. Sin esta visión integrativa, ningún tratamiento aislado ofrece resultados sostenibles.

