“Create a Life You Love”, una colección de moda inspirada en Pinterest

Una de las plataformas más utilizadas por los amantes de la moda o por personas que buscan inspiración para vestirse es Pinterest.

Vale la pena mencionar que, más del 50 % de los usuarios de Pinterest pertenecen a la generación Z, una comunidad que busca espacios positivos y creativos donde expresarse.

Así que, la plataforma y la marca Esprit se unieron para lanzar la colección “Create a Life You Love”, una alianza que convierte la inspiración digital en moda tangible: transformar un pin en una prenda y una tendencia en una experiencia.

La colaboración está inspirada puntulamente en Cherry Coded, una de las tendencias destacadas en Pinterest Predicts, caracterizada por tonos vibrantes, acentos femeninos y una estética cargada de energía positiva. A partir ahí, Esprit Colombia, que lleva cuatro décadas en el país y que la mayoría de las prendas que comercializa son de producción local en Antioquia, creó una colección que traduce búsquedas e ideas de millones de usuarias en prendas versátiles.

“La misión de Pinterest siempre ha sido inspirar a las personas a crear la vida que desean, y esta colaboración con Esprit materializa esa inspiración”, explica Efraín Mendicuti, director de negocios de Pinterest para América Latina.

Así las cosas, esta colección permite ver la evolución natural de las ideas: “lo que empieza en la plataforma como un pin o un tablero, hoy se transforma en experiencias tangibles de estilo y autoexpresión”.

Manuela Baena, gerente general de Esprit, explica, que “la moda no empieza con una tienda, sino con una idea”, con esta alianza queremos cerrar la distancia entre lo que inspira y lo que se convierte en realidad, acompañando a las mujeres a celebrar su autenticidad y crear la vida que sueñan”.

La campaña se divide en cápsulas digitales inspiradas en los universos femeninos de la marca: sofisticado, free y femenino.

“Cada historia evoluciona desde la inspiración individual hasta encontrarse en A Christmas You Love y A Table for Three, capítulos finales que celebran una Navidad tejida con creatividad, amistad y estilo personal”, explicó la marca.

Entre los tonos de la colección se destacan el borgoña y el café, “que han estado presentes durante todo el transcurso del año, llegaron para quedarse y permiten que salgamos de la monotonía del negro”, dice Jessica Díaz, estilista de moda.

Además, esos colores al ser oscurso, neutros y básicos, estilizan cualquier look. Otros colores que están presentes son el dorado y el plateado, la experta recomienda que, los tonos plateados lo usen personas que tienen un subtono rosado y tonalidad fría; mientras que el dorado es una gran opción para pieles trigueñas, con subtono dorado o cálido.

La experiencia también estará en Pinterest mediante tableros temáticos, pines educativos y contenido creado por expertas para que cada mujer pueda recrear looks.

