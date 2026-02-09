Esta es la marca del vestido que usó Karol G en “la casita” en el Super Bowl

Karol G y Cardi B durante el show de medio tiempo. / Chris Graythen/Getty Images/AFP Foto: Getty Images via AFP - CHRIS GRAYTHEN

Karol G fue una de las invitadas especiales de Bad Bunny para estar en “la casita” (una locación que el puertorriqueño llevó a su tour Debí tirar más fotos) durante su show de medio tiempo en el Super Bowl.

La artista colombiana lució un vestido blanco transparente de encaje con un fondo color nude, que acompañó con unas sandalias de tacón brillantes y de tiras y accesorios XL.

El vestido de la colombiana, que bailó junto a Cardi B, Young Miko, Jessica Alba y Pedro Pasca, es de la colección AW25 de la firma Ann Demeulemeester.

“La marca Ann Demeulemeester ha llegado a representar un enfoque inteligente del oficio, elevándose por encima de las tendencias y ofreciendo, en su lugar, un sistema de vestir en continua evolución que es a la vez profundamente personal para quien lo lleva y muy relevante para su contexto, gracias a su integridad y su feroz independencia”, se lee en la página oficial de la marca.

Ann Demeulemeester fundó su casa homónima en 1985. La creadora formaba parte de los famosos “Seis de Amberes”, entre los que se encontraban Dries Van Noten y Dirk Bikkembergs, y era la diseñadora con más sueños de la media docena de estrellas. En 2013 le vendió su marca a Anne Chapelle.

La marca belga de lujo comenzó con su línea de colecciones Otoño/Invierno en 2021 y desde 2023 su director creativo es Stefano Gallici, quien descubrió la moda a través del punk rock, el indie y el garage.

Atraído por la continuidad entre la expresión musical y la estética, Gallici la convirtió en la base de su propia búsqueda creativa. “Graduado por la Universidad IUAV de Venecia, se incorporó a Ann Demeulemeester en 2020. Durante su mandato, ha presentado dos colecciones de primavera/verano y una de otoño/invierno que han sido aclamadas por la crítica. Su visión de la casa se nutre de una mezcla de inclinaciones musicales y respeto por el trabajo de Ann, sintetizadas en una firma vibrante y personal”.

