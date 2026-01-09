¿Cuál es la regla de los tres colores para vestirse?

Una modelo desfila prendas de la marca Bold Strap durante la 60ª edición de la Sao Paulo Fashion Week 2025, en el Pabellón de las Culturas Brasileñas en São Paulo (Brasil). / Imagen de referencia / EFE/ Isaac Fontana Foto: EFE - Isaac Fontana

En el mundo del estilismo hay una serie de “reglas” o pautas para lograr looks armoniosos y sofisticados. La regla de los tres colores, por ejemplo, plantea que tres colores son suficientes para crear un look ordenado.

“La regla de los tres colores dice que, para lograr un look ideal, lo mejor es no usar más de tres colores principales en un mismo outfit. Esto ayuda a que el look se vea más ordenado, elegante y bien pensado, sin verse recargado”, explica Juliana Pedraza, estilista de moda.

Así las cosas, elegir tres colores para un look permite crear combinaciones y mezclar diferentes prendas sin la preocupación de que los tonos no combinen.

Para lograrlo, debes elegir un tono que sea la base o el dominante (preferiblemente tonos neutros), uno secundario y otro que le dé el detalle final al look.

Por ejemplo: un jean (el color dominante), una camisa negra (secundario) y una correa roja (el detalle). También podría ser un vestido negro como el protagonista, joyas y unos tacones de su color favorito.

Otros ejemplos para que seleccione la pieza dominante pueden ser: un pantalón, una camiseta blanca o un traje negro.

De acuerdo con Pedraza, también puede escoger un color protagonista y dos neutros. Por ejemplo:

Rojo+ azul oscuro + blanco.

Fucsia + negro + blanco.

Verde + nude + blanco.

Para las mujeres, de acuerdo con Sophia Buitrago Martínez, estilista de moda “puede combinar un blazer con camiseta, jeans y mocasines. Otra alternativa es una camisa de botones con jeans y mocasines café. También se puede optar por una camiseta cuello redondo borgoña, pantalones de vestir con pinzas y tenis blancos para lograr un clean look“.

Para los hombres, pueden elegir “un pantalón de paño negro con una camiseta cuello redondo blanca y tenis cafés, así se crea un look relajado, pero refinado”, dice Buitrago.

Seguir esta regla permite crear looks sencillos y con armonía cromática.

