¿Cuáles son las marcas de San Victorino y el Restrepo que estarán en Nueva York?

Marcas de San Victorino y el Restrepo estarán en Nueva York. / Cortesía CCB Foto: Cortesía CCB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El programa Puente, de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), abrió el camino para que 13 marcas de San Victorino y el Restrepo representen a Bogotá en dos eventos de moda internacionales: Fashion Designers of Latin America (FDLA) en Nueva York y Momad 2025 en Madrid.

Vale la pena mencionar que Puente es un programa que busca integrar a empresarios de la moda popular al circuito local y global mediante procesos de curaduría, mentoría y proyección internacional.

“La Cámara de Comercio de Bogotá se ha propuesto internacionalizar con inclusión. Nuestros empresarios son los verdaderos protagonistas: con su talento, disciplina y creatividad han logrado transformar sus sueños en colecciones listas para conquistar los escenarios de moda más exigentes del mundo”, dijo Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB.

¿Quién estarán en la pasarela de FDLA en Nueva York?

Ocho marcas del programa Puente fueron elegidas para participar en uno de los desfiles de FDLA, un evento que resalta el talento latinoamericano en Nueva York y que cuenta con una trayectoria de más de 16 años.

Este hito marca la primera vez que diseñadores y marcas de San Victorino y el Restrepo tienen presencia en un evento tan relevante.

La participación se hace posible gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la FDLA, presidida y fundada por Albania Rosario.

“A través de desfiles, ferias, exhibiciones y espacios de relacionamiento, la FDLA se ha posicionado como el puente natural entre la creatividad de la región y las oportunidades comerciales en los principales centros de moda. Sus siglas también representan a la Federación de Diseñadores de Latinoamérica, reafirmando su misión de fortalecer la identidad y la proyección del talento regional en el mundo”, explicó la CCB.

Las marcas contarán con una agenda estratégica:

Agenda en New York Fashion Week 2025 (12 al 16 de septiembre)

12 de septiembre – Fashion Talk & Exhibición de arte (Gambit Works, Manhattan).

14 de septiembre – Pasarela CCB (Starrett-Lehigh Building, Chelsea).

15 de septiembre – Proyección de video en Times Square.

16 de septiembre – FDLA Designers Pop-Up (Hotel INNSide New York by Meliá).

¿Cuáles son las marcas que representarán a Bogotá en Nueva York?

Cannabis.

Creada por: Jaime Fernández / Carlos Martínez.

Es una marca pionera en el uso de textiles sostenibles como el cáñamo. Su propuesta streetwear nace de la cultura urbana con un fuerte compromiso ambiental.

Divina Collection.

Creada por: Yeimy Mora Marín.

Su colección ‘Tienda’ rinde homenaje a la tienda de barrio, con prendas que narran historias de comunidad y memoria.

ISMO.

Creada por: Diana Marcela Briceño.

Es streetwear que combina gobelino, dril, pana y jean. Cada pieza refleja la fuerza del diseño local con autenticidad.

Lisantiny.

Creada por: Karen Reyes.

Esta marca de calzado femenino cuenta con más de 20 años de trayectoria. Fusiona elegancia, comodidad y tradición artesanal.

NUNK / NK.

Creada por: Mónica Morales.

Son especialistas en hoodies, joggers y camisetas de streetwear. Su fortaleza está en la calidad de las telas y visión global.

Seven7.

Creada por: Janeth Villar.

Marca con presencia en 16 países y capacidad de producir 300 mil prendas al año. Innovó con su línea S7couture.

PLUR.

Creada por: Liliana Bohórquez.

Ropa femenina que equilibra sofisticación, diseño consciente y sostenibilidad. Cada prenda busca empoderar a las mujeres.

Wanaawaa.

Creada por: Andrés Naranjo.

Cuentan con doce años de experiencia en moda femenina. Diseños con fuerte carga cultural e identidad local que dialogan con lo global.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.