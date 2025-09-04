Colombia Fashion Summit, un nuevo espacio para hablar de la industria de la moda

Frontera, de Julia y Renata en Colombiamoda 2025. / Cortesía Inexmoda Foto: Inexmoda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El próximo 25 de septiembre Medellín volverá a ser el epicentro del sistema moda de Latinoamérica con la realización de la primera edición de Colombia Fashion Summit.

El evento se realizará en el Colegio La Enseñanza y reunirá a más de 350 empresarios, directivos y expertos internacionales para analizar las transformaciones del sector y diseñar estrategias que impulsen su competitividad y sostenibilidad.

El evento cuenta con más de trece ediciones exitosas en Europa y se espera que su primera edición en el país redefina la conversación sobre los negocios de la moda en la región y proyectar una mirada global.

“Colombia Fashion Summit representa nuestra visión de construir una industria más fuerte, internacionalizada y conectada con los grandes desafíos del mundo. Queremos que Medellín se proyecte no sólo como capital de la moda latinoamericana, sino como un hub que atrae inversión, talento y oportunidades para transformar la manera de entender la moda desde la sostenibilidad, la innovación y la tecnología. Esta es la oportunidad para inspirarnos, retarnos a pensar diferente y abrir nuevas posibilidades de expansión y crecimiento”, dijo Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

¿Qué se hará en el evento?

El evento tomará con temas relevantes y actuales de la moda a nivel global, como la sostenibilidad, la transformación digital, el consumo consciente y la expansión internacional.

Dichos temas se desarrollarán en una jornada que contará con conferencias magistrales, paneles de discusión y espacios de networking bajo el concepto ‘Horizonte 2030, los to do’s de la moda en un mundo global’, “con un programa que abordará cómo escoger mercados para crecer, cómo seducir en entornos saturados, cuáles son los caminos para que la sostenibilidad pase de ser un valor agregado a convertirse en norma y cómo comunicar efectivamente en una industria hipercompetitiva”, explicaron desde Inexmoda.

“En una industria en constante transformación como la de la moda y en un momento macroeconómico tan convulso como el actual, estar conectado con los principales actores del sector y conocer qué están haciendo y qué opinan las principales empresas del mundo resulta clave”, señala Pilar Riaño, fundadora de Modaes.

Entre los invitados internacionales se destaca Fernando Maudo, presidente del consejo de administración de Kiabi, quien aportará la visión de un gigante de la moda accesible con experiencia en compañías como Inditex y Veepee. También estará Lina Lopera, directora de Tous en México, con una trayectoria que conecta multinacionales como L’Oréal y Studio F con el dinamismo del retail de lujo accesible en Latinoamérica, entre otros.

“Este es el momento para que los líderes empresariales se anticipen a los cambios, evolucionen sus modelos de negocio y apuesten por la internacionalización. Queremos que el conocimiento se convierta en motor de decisiones estratégicas y que desde Medellín nazcan las conversaciones que marcarán el rumbo de la moda en América Latina”, puntualizó el presidente ejecutivo de Inexmoda.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.