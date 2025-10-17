¿Cuánto pesaban las alas de Bella Hadid en el desfile de Victoria’s Secret?

Bella Hadid desfila en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2025 el 15 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. / Dimitrios Kambouris/Getty Images para Victoria's Secret Foto: Getty Images for Victoria's Secr - Dimitrios Kambouris

Uno de los momentos que más se ha comentado en redes sociales sobre el Victoria’s Secret Fashion Show, evento que se realizó el pasado 15 de octubre en Nueva York, fue la segunda salida de la modelo Bella Hadid.

La joven, de 29 años, regresó a las pasarelas tras un período de pausa en el que estuvo enfocada en su tratamiento contra la enfermedad de Lyme que padece.

La modelo salió al escenario con lencería con flecos en blanco y plateado y unas alas blancas, aparentemente muy pesadas, que le dificultaban sus pasos.

La modelo le dijo a Interview Magazine que pesaban 60 libras, es decir, entre 27 y 30 kilos. “No sabía si iba a salir de la pasarela completa, pero adivina: ¡lo hicimos, somos atletas!“.

Vale la pena mencionar que Bella y Gigi Hadid, conocidas como las hermanas Hadid, entraron al mundo de la moda desde muy jóvenes.

En esta edición, la dirección creativa estuvo a cargo de Adam Selman, en un evento que combinó glamour y música.

Daniela Álvarez, una de las invitadas especiales

Daniela Álvarez, la presentadora colombiana, fue una de las invitadas especiales al desfile, que tuvo las presentaciones en vivo de Karol G, TWICE, Missy Elliott y Madison Beer.

“Esto es solo otra muestra más para recordarles a las mujeres que los sueños sí se cumplen. Yo hoy cumplí un sueño que tenía desde niña: vivir de cerca el Victoria’s Secret Fashion Show”, dijo Álvarez.

