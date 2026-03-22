Cuatro tendencias de moda que invitan a volver a lo natural y análogo

Tendencias de moda para la primavera - verano 2026. / Cortesía Inexmoda Foto: Inexmoda

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Las tendencias de moda están evidenciando el interés de las personas por volver a lo natural y análogo, tras años de saturación de pantallas y uniformación con estéticas como el minimalismo y el ’clean look’.

En esa línea, Inexmoda presentó las cuatro estéticas de diseño Primavera/Verano 2026 que estarán presentes en la moda y otras industrias creativas este año.

Dichas estéticas muestran “un momento de transición para la industria, donde la moda se entiende como un sistema vivo, capaz de adaptarse, evolucionar y generar valor a largo plazo. Desde la expresión cultural y emocional hasta la funcionalidad consciente y la honestidad material, estas tendencias ofrecen herramientas estratégicas para marcas, diseñadores y productores”.

Natalia López, jefa de conocimiento y asuntos corporativos de Inexmoda, explica que esas narrativas “son muy importantes y que están muy conectadas con lo que está pasando en la humanidad actualmente, lo que permite traducirlas en decisiones de diseño, materialidad y desarrollo de producto alineadas con el mercado global”.

Vale la pena mencionar que los cambios culturales, sociales, tecnológicos y de consumo que redefinen la forma en la que la moda crea, produce y conecta con los mercados.

Estas son las cuatro tendencias explicadas por López:

Mosaico

De acuerdo con López, es una tendencia que nos invita a rescatar las raíces, la ancestralidad y esa herencia de nuestros abuelos para poder construir un mosaico personal. Esto nace realmente como una contracorriente a las estéticas que se homogenizan por las pantallas, las redes sociales, la inteligencia artificial, la información y la conectividad.

“Todos estamos consumiendo el mismo contenido y Mosaico aparece para decir: ‘es importante conectar con esa identidad muy personal y empezar a construir mosaicos que nos permitan tener un sello personal’”, explicó la experta.

Mosaico celebra la diversidad, las influencias subculturales y la expresión individual dentro de un espíritu colectivo. Así las cosas, “esta estética reivindica lo único, lo ornamental y lo personal como actos de resistencia frente a lo uniforme“.

Dicha estética se traduce en siluetas generosas, detalles decorativos, superficies viscerales y una opulencia accesible que eleva la ropa de diario.

Sublime

Nos habla también de conectar con las emociones, la belleza y la sensibilidad de una manera muy natural para lograr creaciones más auténticas.

“Es una tendencia muy emocional. Vamos a ver qué es muy sutil, hay mucho velo, capas y movimiento. Se relaciona mucho con el agua, con el aire, con los movimientos lentos y con las creaciones más conscientes y pausadas“, dice López.

Sublime apuesta, según Inexmoda, por un diseño altamente visual y sensorial, donde la intuición y la imaginación activa guían el proceso creativo. Una narrativa poética que inspira a romper con las reglas rígidas del diseño.

“La inteligencia artificial se integra como una herramienta creativa que amplía las posibilidades estéticas, siempre que conserve una conexión emocional auténtica, dando lugar a propuestas con profundidad y significado personal“, explican desde Inexmoda.

Terrenal

Es la respuesta humana a la nostalgia que genera que estemos tan hiperconectados. “Es un llamado importante a vivir esa vida que teníamos cuando no había ni siquiera internet, a la cocina familiar, al desayuno juntos, a las prendas casuales, a los discos de vinilo y a las revistas impresas“.

Esta tendencia celebra la belleza de lo simple y el valor de lo cotidiano en un mundo cada vez más digitalizado. “Rescata lo análogo, lo tangible y las experiencias compartidas, posicionando el ocio consciente y la conexión humana como pilares del bienestar contemporáneo“, menciona Inexmoda.

La moda se vuelve más casual, funcional e inclusiva, borrando las fronteras entre lo laboral y lo personal. “Clásicos reimaginados, textiles asoleados y una nostalgia reconfortante construyen propuestas pensadas para acompañar la vida diaria“.

Una tendencia que invita a disfrutar sin culpas el presente.

Honrado

Es una tendencia que busca mirar al pasado como una fuente de soluciones para los desafíos contemporáneos. “Esta estética rescata el valor de las técnicas tradicionales, los oficios y el conocimiento ancestral, reinterpretándolos desde una perspectiva actual“, explica Inexmoda.

Según López, es una narrativa muy bella porque se busca encontrar intereses en las conexiones humana y “aquí hay un llamado muy importante también a reconectar con esas relaciones intergeneracionales. Entonces vamos a ver a niños muy conectados con personas adultas, por ejemplo, con los abuelos, pero porque hay interés común en la música o en la tierra”.

De acuerdo con la experta, es una narrativa muy femenina, llena de curvas, de voluptuosidad, de delicadeza en tonos púrpura y rosados.

Un llamado a volver a conectar y reconectar con esas reliquias, el arte lento y los procesos conscientes para promover productos durables, honestos y cargados de significado.

“Las siluetas libres, materiales naturales y tonos sedimentados refuerzan una narrativa que honra la tierra y el trabajo hecho con propósito, conectando pasado, presente y futuro“, puntualiza Inexmoda.

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