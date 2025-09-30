Daniella Álvarez volvió a desfilar en la Semana de la Moda de París

Daniella Álvarez. / Cortesía Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Daniella Álvarez volvió a desfilar en el icónico Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris, que se llevó a cabo el lunes en el marco de la Semana de la Moda de París.

“Estar aquí nuevamente es una afirmación poderosa: nuestras historias merecen ser contadas y nuestras voces escuchadas. Hoy represento a muchas mujeres latinoamericanas que creen en sí mismas, que han atravesado retos y que siguen adelante con orgullo”, dijo Daniella Álvarez tras su paso por la pasarela.

Vale la pena mencionar que su presencia en el evento no solo reafirma su papel como referente de inclusión, “sino que se convierte en un símbolo vivo del poder latino que hoy está tomando fuerza en la industria global de la belleza y la moda”, explicó la marca.

Álvarez es comunicadora social y periodista y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Javeriana. En 2020, enfrentó una serie de complicaciones médicas que resultaron en la pérdida de su pie y parte de su pierna debido a una isquemia. A pesar de estos desafíos, Daniella ha continuado con su carrera convirtiéndose en un referente de resiliencia.

Por segundo año consecutivo, la colombiana compartió pasarela con Kendall Jenner, Hellen Mirren, Andie Macdowell, Eva Longoria, Luma Grothe y Cindy Bruna, entre otras.

La apuesta de este desfile trasciende lo estético: es un manifiesto de diversidad, representación, autenticidad y estándares de belleza que se están transformando.

Le Défilé 2025 se vive como uno de los momentos más esperados de la Semana de la Moda.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.