Datos curiosos sobre el vestuario de “Cumbres Borrascosas”

Los actores Jacob Elordi y Margot Robbie en una escena de 'Cumbres borrascosas' ('Wuthering Heights').

El vestuario de “Cumbres Borrascosas”, la adaptación de Emerald Fennell del libro homónimo escrito por Emily Brontë y publicado en 1847, no tiene un período histórico puntual. De ahí, que parezca una fusión entre el pasado y el presente.

El vestuario es una versión imaginaria creada por Emerald Fennell y la diseñadora Jacqueline Durran, que tiene referencias desde 1790 hasta 1870, con detalles de un melodrama de los años 40 y 50.

Durran es una reconocida diseñadora de vestuario del cine y la televisión, con más de dos décadas de trayectoria. Fue la diseñadora de Barbie (2023), trabajo por el que estuvo nominada al premio de la Academia y al BAFTA; ganó el Costume Designers Guild Award y el Critics’ Choice Award.

De su primera colaboración con Greta Gerwig para Mujercitas (Little Women) ganó el Oscar y el BAFTA a Mejor diseño de vestuario.

“El vestuario de Cathy es alucinante. Jacqueline y yo empezamos con cientos, quizá miles, de imágenes de referencia, hasta que empezamos a identificar los elementos repetidos: formas, texturas, los detalles que nos hacían sentir empatía por los personajes”, comentó Fennell.

De acuerdo con la producción, el punto de partida para el vestuario de Cathy fue una imagen no identificada de la actriz francesa Michèle Mercier que Emerald Fennell le mostró a Durran, quien la calificó de “emblema mágico”.

La evolución del vestuario de Cathy sigue una estructura en tres actos que refleja el cambio emocional y narrativo en la historia.

La paleta de colores de los vestidos de Cathy se limita a tonos negros, blancos y rojos. “Esto crea una progresión visualmente impactante y emocionalmente simbólica”, comentaron.

Uno de los favoritos de Durran era la camisa blanca y la falda roja de Cathy, que lleva en las escenas de la biblioteca de Thrushcross, un vestuario que se diseñó específicamente para complementar el suelo rojo muy brillante del set de filmación de la biblioteca.

“El vestido negro de Cathy para la luz de la luna estaba hecho de un tejido especial que reflejaba la luz de forma mágica, dando la impresión de que Cathy era la luz de la luna mientras estaba en el jardín de Thrushcross Grange”, dijeron en las notas de producción.

Para su noche de bodas, Cathy lleva un hermoso vestido de celofán con un lazo, que representa que ella es un “regalo” para Edgar.

Un dato curioso es que la protagonista tiene treinta y ocho vestidos hechos a medida, todos creados para el personaje por la diseñadora de vestuario Jacqueline Durran y su equipo.

En total, tiene sesenta cambios a lo largo de la película, lo que significa que cada pocos minutos en pantalla tuvo un vestuario distinto.

Según Fenell, el vestuario de Cathy reflejó su esencia: “era más aguda, más atrevida, una mujer fatal en cuanto a silueta y textura. Ocupa mucho espacio, es el centro de atención en cualquier estancia en la que se encuentre”.

Isabella

El vestuario de Isabella era recargado, rebuscado y se centraba en los tonos rosas, amarillos, albaricoques y lavanda.

“Isabella está muy reprimida. Edgar la ha mantenido en una especie de infancia permanente, pero es obvio que siente un deseo desbordado. Por eso, esos matices de rosas en sus vestidos, junto con todo lo que hace, todos sus proyectos artesanales, son inadvertidamente pornográficos. [Cuando adaptas esta historia] quieres hacer una película en la que cada detalle hable muy en voz alta sobre el personaje”, explicó la directora.

Alison Oliver, Isabella en la película, dice que “Jacqueline Durran es una auténtica genio. Ella y Emerald tuvieron muchas conversaciones brillantes sobre cómo se iba a presentar cada personaje. Isabella se presenta de una manera muy particular que claramente ha elegido ella misma. Las prendas para el cuello con muchos botones y cintas, sus cosas especiales, abundaban en el atuendo, y ella lleva siempre unos tacones de aguja perfectos. Y divertidos tocados, pequeñas gafas de lectura... Su vestuario es increíble, y todo eso se lo debemos a Jacqueline”.

Heathcliff

El vestuario de Heathcliff de adulto comienza siendo sencillo y práctico, pero se transforma en un conjunto totalmente negro cuando regresa a “Cumbres Borrascosas” convertido en un hombre rico.

Edgar Linton

Su vestuario deslumbra tanto como el mobiliario barroco dorado y los colores vibrantes que llenan la propiedad, un contraste impactante frente al gris de los páramos.

Datos curiosos sobre el vestuario y maquillaje

Chanel prestó piezas de joyería vintage de archivo para que Margot Robbie las luciera en su papel de Cathy (algunas las usó en el cabello).

Ninguno de los zapatos de Cathy era fiel a la época; se eligieron para adaptarse al mundo estilizado en el que viven los personajes, más que a la realidad histórica.

La diseñadora de peinado y maquillaje, Siân Miller diseñó más de 46 peinados diferentes a lo largo del rodaje para Margot Robbie, cada uno de los cuales reflejaba el desarrollo de la historia de Cathy y estaba pensado para complementar el vestuario de Jacqueline Durran.

Un peinado concreto de Cathy se creó para representar una vagina.

Se utilizaron más de siete metros de mechones de cabello hechos a la medida (el arte de reunir mechones de cabello) para alargar el cabello de Robbie.

El cabello de Robbie se tiñó para hacerlo coincidir con las numerosas pelucas y postizos que utilizó durante la filmación de la película, especialmente, porque muchos de los peinados incorporaban su propio cabello en el diseño.

La marca Lelet NY también prestó algunos adornos para el cabello de Cathy, además de muchos elementos que Miller y su equipo crearon desde cero, como joyas de cristal, cintas, perlas y flores frescas.

Las pecas de Cathy se crearon utilizando una máscara hecha al vacío, que se fabricó a partir de un escaneo 3D del rostro de Robbie. Inicialmente, Miller dibujó las pecas en el rostro de Robbie y luego colocó la máscara para trazar las marcas. Después, se utilizó una cuchilla caliente para hacer los agujeros. Para lograr una continuidad perfecta, la máscara se usó durante el rodaje como plantilla para pintar las pecas con aerógrafo. Se mezcló un color a medida para adaptarse al tono de piel de Robbie. Charlotte Mellington, que interpreta a la joven Cathy, también se sometió a la misma técnica para sus pecas.

En una escena en Thrushcross Grange, las pecas de Cathy se sustituyen por pequeñas piedras de diamante para que coincidieran con los destellos de su vestido.

De los 12 actores principales, 10 llevaron algún tipo de peluca o postizo para su papel.

Los vestidos creados por Durran, en palabras de Hong Chau, quien interpreta a Nelly, vestidos son tan hermosos y sorprendentes “que merecen estar en un museo o tener algún tipo de retrospectiva en el Met (Museo Metropolitano de Nueva York)”.

