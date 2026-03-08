Publicidad

Home

Moda e Industria
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De algas, madera y otros materiales renovables a prendas de vestir únicas

El diseñador colombiano David Cabra lleva más de cinco años evidenciando que la colaboración entre naturaleza y tecnología es el nuevo estándar del lujo en la industria de la moda.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
08 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
"Los biomateriales son la respuesta de la ciencia y el diseño a la crisis climática y al impacto que tiene la industria de la moda en el medioambiente", David Cabra.
"Los biomateriales son la respuesta de la ciencia y el diseño a la crisis climática y al impacto que tiene la industria de la moda en el medioambiente", David Cabra.
Foto: Eder Rodríguez

Hace seis años, David Cabra comenzó una exploración de materiales no convencionales para aplicar en la industria de la moda. El diseñador estudió en la Lasalle College en Barcelona, hizo una maestría en Moda y Tecnología de Indumentaria de Hombre en el London College of Fashion y trabajó en empresas locales. También se ganó una beca y, así, surgió su interés por los biomateriales.

“En plena pandemia, a finales de 2020, empecé a aprender, a hacer cosas de manera autodidacta y apliqué a una beca en Elisava, la Escuela Universitaria de Diseño en...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

PremiumEE

Materiales renovables moda

Tendencias moda

Premium

PremiumSuscriptor

Moda con materiales naturales

Moda sostenible

Tendencias

Moda

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.