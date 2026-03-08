De algas, madera y otros materiales renovables a prendas de vestir únicas

"Los biomateriales son la respuesta de la ciencia y el diseño a la crisis climática y al impacto que tiene la industria de la moda en el medioambiente", David Cabra. Foto: Eder Rodríguez

Hace seis años, David Cabra comenzó una exploración de materiales no convencionales para aplicar en la industria de la moda. El diseñador estudió en la Lasalle College en Barcelona, hizo una maestría en Moda y Tecnología de Indumentaria de Hombre en el London College of Fashion y trabajó en empresas locales. También se ganó una beca y, así, surgió su interés por los biomateriales.

“En plena pandemia, a finales de 2020, empecé a aprender, a hacer cosas de manera autodidacta y apliqué a una beca en Elisava, la Escuela Universitaria de Diseño en...