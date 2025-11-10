De Anna Wintour a Pedro Sánchez: ¿las gafas hablan de quién las lleva?

Anna Wintour. /EFE/EPA/Tolga Akmen Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Las gafas son un accesorio funcional y una extensión de la personalidad, además de ser escudo protector y herramienta de comunicación de la que han echado mano artistas y políticos desde Anna Wintour a Pedro Sánchez, pasando por Meryl Streep, Woody Allen o Whoopi Goldberg.

Forman parte del día a día, no son un mero complemento. “Las gafas hablan mucho de quien las lleva. Tienen un significado muy importante en la comunicación”, explica a Silvia Panadeiros, experta en comunicación no verbal y socia de la Asociación Española de Comunicación No Verbal (ASENOVE).

No solo corrigen la visión, sino que definen el estilo, la personalidad, la actitud y la manera de presentarse. “Las gafas influyen muchísimo en cómo nos ven los demás”, añade Panadeiros, que asegura que un modelo bien escogido modifica ópticamente las facciones del rostro.

Muchos no salen de casa sin ellas, jamás se las quitan; otros las utilizan como complemento de moda para transformar el estilismo, y algunos las lucen sin graduación para enmarcar la mirada y definir el rostro.

“¡Cuidado! son un arma de doble filo”, advierte la experta, que considera que pueden mejorar la percepción social y añadir un extra de inteligencia o simpatía, pero también pueden empeorarla, ya que las gafas son una barrera visual que marca distancia con los demás.

Por otro lado, se recurre a ellas como foco de atención. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que no suele llevar gafas, acudió el pasado 30 de octubre a la comisión del caso Koldo del Senado, que investiga un caso de corrupción en su partido y que afecta al que fuera su mano derecha, con un modelo de Dior.

“Fue una manera de intentar desviar la comunicación hacia sus gafas y no hacia lo que realmente importaba en este momento”, señala Panadeiros.

Al mismo tiempo, brindan la oportunidad de esconder determinados problemas de salud ocular como conjuntivitis e irritaciones o hematomas tras operaciones quirúrgicas. “Cuando no se está en buen momento físico, las gafas son un gran aliado”.

Las de sol, además de proteger los ojos de los rayos ultravioleta, se utilizan para romper el contacto visual o conseguir un aire de misterio o de superioridad, así como “para vencer la timidez y protegerse de miradas indiscretas”, dice Panadeiros.

Los políticos, artistas y personas públicas, en situaciones difíciles e incómodas, las lucen como escudo protector para ocultar situaciones de vulnerabilidad: “Esconden lágrimas, expresiones de tristeza o malestar físico”, dice la experta, que señala que “pueden generar desconfianza”.

Las gafas descubren rasgos de la personalidad

“Prefiero observar a ser observado”, solía decir el diseñador Karl Lagerfeld para explicar la omnipresencia de sus gafas de sol, complemento con el que configuró su propio aspecto.

En esa misma estela se han situado muchísimos famosos para crear su marca personal, entre ellos Elton John, Meryl Streep, Woody Allen o Whoopi Goldberg.

“Las gafas de sol pueden usarse como símbolo de autoridad, pero lucirlas en interiores se interpreta como un método de evitar el contacto visual”, explica la experta, que recuerda el estilo y la personalidad de la editora de moda Anna Wintour.

En función del modelo, se descubren rasgos de la personalidad o el estatus social. Por ejemplo, las monturas grandes y oscuras transmiten confianza, autoridad y seriedad, mientras que modelos ligeros como los que utilizaba el magnate empresarial Steve Jobs hablan de curiosidad o reflexión.

Si se opta por una montura atrevida con acabados materiales e innovadores, de colores llamativos, del estilo de las que luce Elton John, “hablan de creatividad, personalidad atrevida y amante de las tendencias”.

Esta temporada, uno de los diseños mas demandados es el modelo aviador con doble puente adaptado a la curva de la nariz, una creación que recuerda a Tom Cruise en ‘Top Gun’, aunque también ganan terreno los modelos rectangulares, redondos, ovalados y las siluetas vanguardistas en tonos vibrantes.