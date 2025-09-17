De Concept store a comunidad: Ba hué y el arte de seleccionar moda local

Ba hué es uno de los concept store más conocidos de Bogotá. / Cortesía Foto: Cortesía Ba hu

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Catalina Huertas y Juan Baquero, creadores de la concept store Ba Hué, celebran siete años y se preparan para los siguientes años con nuevos proyectos.

Desde 2018, los emprendedores han liderado el proyecto que busca visibilizar el talento local, impulsar la creatividad independiente y crear un espacio donde moda y arte conviven. Tras siete años, el espacio, ubicado en una casa de Quinta Camacho, en Bogotá, reúne a más de 80 diseñadores locales y fue durante dos años consecutivos la multimarca oficial de Bogotá Fashion Week.

“Siento que hay muchas ideas, que somos una generación creativa y de mente abierta, lo cual dinamiza la industria - estamos en un momento de cambio y esta dinamización nos permitirá evolucionar para poder seguir compartiendo este sueño elegantemente irreverente”, dijo Huertas, quien desde pequeña tuvo el sueño de ser emprendedora.

Por su parte, el economista Juan Baquero aseguró que “cree firmemente que cuando uno se arriesga con visión y pasión, tiene la capacidad de crear magia”.

Hablamos con los creadores sobre sus inicios, los retos y sus nuevos proyectos.

Si tuvieran que resumir este recorrido en una palabra, ¿cuál sería y por qué?

Resiliencia. Emprender es una montaña rusa de emociones en la que la constancia es fundamental. Es un estilo de vida a largo plazo, ya que los resultados rara vez son inmediatos.

¿Recuerdan cómo empezó todo, cómo fue el primer día de apertura y lo que sintieron?

Sí, todo comenzó con una cerveza entre amigos, mientras hablábamos de nuestros sueños y del futuro.

El día de la apertura, nuestra familia estuvo presente y brindamos. Sentimos emoción, felicidad, orgullo, nervios, ilusión y una gran expectativa.

¿Qué los motivó a emprender en el mundo de la moda?

Identificamos una oportunidad de negocio en el mercado. Creíamos que en Colombia hacían falta concept stores como Ba hué y nos arriesgamos. Ambos sentimos una gran afinidad por este mundo y amamos el talento y los emprendimientos locales.

¿Cómo definirían la identidad de Ba hué?

Elegantemente irreverente.

¿Qué representa el número 7 para ustedes?

Nuevos comienzos.

En estos siete años, ¿cuál fue uno de los desafíos más grandes que enfrentaron?

El cierre de las tiendas de Cartagena y Barranquilla.

¿Cómo seleccionan las marcas que forman parte de Ba hué?

Revisamos su historia, curaduría y calidad.

¿Hay alguna marca o prenda que haya marcado un antes y un después en la tienda?

Han pasado más de 300 marcas, y todas han desempeñado un papel sumamente importante en esta historia. Algunas que nos han acompañado durante mucho tiempo son Patricia Mejía, Della Terra, Joe Hawkins y Amani.

¿Qué sueñan para los próximos siete años y cuáles son los cambios para Ba hué?

Queremos seguir apostando por la moda local, pero deseamos convertirnos en un grupo empresarial que abarcará cuatro proyectos principales:

Las tiendas: física (Ba hué Concept Store) y digital.

Una agencia audiovisual: Ba hué Producciones .

Tours de moda para extranjeros y locales que quieran vivir una experiencia de shopping con marcas colombianas: Ba hué Experience.

The Talks: un proyecto y espacio académico y de networking donde expertos de las industrias creativas y culturales ofrecerán masterclasses presenciales y digitales, de la mano de nuestros socios Ava Coms.

¿Cómo se imaginan la moda dentro de otros siete años y qué papel quieren jugar en ella?

Nos imaginamos una industria líder en el sector y próxima a convertirse en referente global gracias al talento local. Nosotros nos vemos siendo parte de este camino, trabajando en conjunto y en colaboración, desde el ámbito empresarial hasta el educativo, apostando por una visión 360 de la industria, continuando con nuestra labor actual y siendo un actor relevante y activo en el ecosistema de la moda de la región. los resultados casi nunca son inmediatos.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.