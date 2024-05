De Pinterest a la gala del MET: así fue la inspiración para el look de Gigi Hadid

Esta fue la inspiración para el look de Gigi Hadid. / AFP- Pinterest Foto: AFP- Pinterest

Mimi, que está basada entre Nueva York y Los Ángeles, fue la encargada de vestir a la modelo Gigi Hadid para la alfombra verde de la gala del MET. La estilista cuenta detalles de su inspiración para el atuendo.

Por ejemplo, menciona que sobre el tema de este año, el cuento “El jardín del tiempo” de J.G. Ballard, se le vinieron a la cabeza estatuas antiguas, flores y texturas orgánicas como sedas y tules. Después, se reunió con el equipo de Hadid y empezó a crear el look personalizado.

1. ¿Cuál es su proceso creativo para eventos como la gala del MET? ¿Por dónde empieza?

Trabajo en estrecha colaboración con los diseñadores con los que asisten mis clientes. Es una gran experiencia colaborativa a la hora de crear un look personalizado que refleje la personalidad de cada una de mis clientas, así como lo que el diseñador prevé para el tema general de ese año. Empezamos con una llamada telefónica, un mood board, los bocetos iniciales y, a partir de ahí, los detalles.

2. ¿Cómo encontró la inspiración para el tema de este año?

El arte, la belleza caprichosa y la feminidad fueron mis primeros pensamientos cuando oí el tema de la Gala del MET de este año. Me vinieron a la mente estatuas antiguas, flores y texturas orgánicas como sedas y tules. Me inspiré en el arte y la naturaleza para esta noche, principalmente buscando imágenes que me inspiraran en Pinterest y aplicándolas a la dirección que queríamos tomar con los looks de cada una de mis clientas.

Por ejemplo, nos centramos en estatuas y columnas de piedra estructuradas en un jardín con enredaderas y detalles florales para el look de Gigi.

Para el look de Maddie, nos inspiramos en la clásica y all-American camisa blanca abotonada de Tommy Hilfiger, aplicamos delicados detalles florales e incorporamos el tema del tiempo añadiendo joyas vintage (atemporales) entrelazando elementos de la naturaleza y el paso del tiempo.

Y para Ariana, me inspiré en El nacimiento de Venus y las Tres Gracias de Primavera, de Botticelli.

Me encanta ver cómo cada fuente de inspiración influye en la otra, refleja el tema y, en última instancia, todo confluye en el look a través de la visión del diseñador y la estética de la marca.

3. ¿Cómo utiliza Pinterest en su proceso creativo cuando trabaja con clientes?

Trabajo de forma muy visual, entonces Pinterest es la mejor herramienta para buscar imágenes de archivo. Me encanta cómo te sugiere fotos que se ajustan a la búsqueda inicial y te lleva a nuevas e interesantes interpretaciones de la visión que intentas transmitir.

4. ¿Tiene en cuenta los looks anteriores o hay una especie de evolución que tiene en cuenta para cada uno de sus clientes?

Se tienen en cuenta los looks de años anteriores para no repetir siluetas, colores o estilos similares, pero cada año el tema es tan único que nunca resulta difícil inspirarse de nuevo.

6. ¿En qué se inspiran los looks de Gigi, Arianna y Madelyn?

Otras curiosidades de la gala del MET

H&M hizo diseños exclusivos

Awkwafina, Adwoa Aboah, Paloma Elsesser, Quannah Chasinghorse, Hari Nef and Stefon Diggs desfilaron por la alfombra roja luciendo diseños únicos de H&M.

El equipo de diseño interno de H&M, responsable de colecciones exclusivas que incluyen H&M Studio, crearon looks personalizados inspirados en la exhibición del Costume Institute de este año “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” y el código de vestimenta de la Gala, “The Garden of Time”.

“El tema de la exposición inspiró a la marca a pasar tiempo con los archivos de H&M desde sus raíces en 1947 como una pequeña boutique en Suecia. Inspirándose en el optimismo y la ultra feminidad de la moda de finales de los años 40 y 50, los archivos dieron paso a versiones modernas con looks dramáticos y adornados en tonos suaves y románticos inspirados en el tema de este año”, contó la marca.

Tommy Hilfiger vistió a banda de K-pop

Tommy y Dee Hilfiger continuaron su legado de invitar a íconos de la cultura contemporánea al dar la bienvenida a las sensaciones del K-pop Stray Kids, un fenómeno musical global, y a la estrella en ascenso del entretenimiento Madelyn Cline.

“Vestidos con Tommy Hilfiger personalizados, el grupo creó un conjunto cohesivo de Classic American Cool en consonancia con el tema de este año, al tiempo que se mantuvo fiel a la paleta de colores rojo, blanco y azul característica de la marca con ricos detalles dorados”, contó la marca.

Tommy Hilfiger llevaba una pieza personalizada de su marca homónima X Denis Frison, esmoquin de seda de botonadura sencilla. La chaqueta roja de un solo botón estaba enmarcada con grosgrain azul marino y el característico forro rojo, blanco y azul. El look se completó con un pantalón de esmoquin azul marino y un apliqué de joyas florales bordadas a mano en la solapa.

Dee Hilfiger lució un escultural vestido estatua de satén de seda color champán personalizado de

la marca, completado con un escote pronunciado y una capa entrenada con capucha. Idealizando el cuento de J.G. Ballard, el look presentaba un fantástico apliqué de joyas florales bordadas a mano en un efecto degradado, además de cadenas con joyas plateadas y doradas.

