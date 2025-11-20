¿De qué está hecha la corona de Miss Universo, qué joyas lleva y cuánto vale?

Vanessa Pulgarín representa a Colombia en Miss Universe 2025. / Cortesía RCN Televisión Foto: Cortesía RCN Televisión - Cortesía RCN Televisión

Esta noche el mundo conocerá a la nueva Miss Universo. Victoria Kajaer entregará la corona en Tailandia, tras un año.

Durante la gala de elección y coronación, las candidatas desfilarán en traje de baño y en vestido de baño, y responderán a las preguntas del jurado.

Cuando se conozca a la ganadora, Kajaer le pondrá a The Lumière de l’Infini, una tiara hecha por la firma de joyas Jewelmer en Filipinas.

La corona significa luz del infinito y está hecha con las perlas del mar del sur, gemas nacionales de ese país, también cuenta con hilos de oro y diamantes. “La corona de una reina no solo se usa, se vive. Este año, nos ha recordado la resistencia, la brillantez y el poder que toda mujer tiene”, dice la marca en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con Imagen Televisión, la corona costaría aproximadamente 5 millones de dólares.

¿Qué es Jewelmer?

Jewelmer es una casa de alta joyería internacional fundada en 1979, que trabaja de forma sostenible, según su página oficial, con las perlas doradas más finas de los Mares del Sur.

La joyería fue fundada por un cultivador de perlas francés y un empresario filipino.

“La herencia de Jewelmer se nutre de la esencia y el rigor de la tradición francesa en alta joyería y una sensibilidad genuina”, explica la marca.

