De Rosalía a Bad Bunny, las caras de las campañas de Calvin Klein

Calvin Klein presentó esta semana su campaña de ropa interior para otoño 2025 con la cantante Rosalía como protagonista.

La artista española debutó con la marca con fotografías realizadas por Carlijn Jacobs. De acuerdo con la empresa, “la campaña combina una sensualidad audaz con una narración visual surrealista, resaltando la presencia empoderada de Rosalía en los icónicos estilos de ropa interior de Calvin Klein”.

Rosalía aseguró que “la ropa interior de Calvin Klein ha sido un básico en mi armario durante años. Amo la marca y es un honor formar parte de esta campaña; es como cerrar el círculo”.

La cantante Rosalía se suma a la lista de artistas que han participado en las campañas de la marca, como Bad Bunny, el cantante puertorriqueño que fue la imagen de la pasada colección de primavera.

“Ver cómo esta campaña se hizo realidad después de tanto tiempo trabajando en ella ha sido muy bonito y gratificante. Estoy agradecido y entusiasmado por la oportunidad de formar parte de la icónica campaña de esta marca, y haberla realizado en Puerto Rico la hizo aún más especial y genuino”, dijo el artista en su momento.

La marca estadounidense, originalmente enfocada en jeans, se hizo conocida gracias a sus polémicas y sugestivas campañas de publicidad. Durante toda su historia ha generado momentos virales y ha destacado a famosos y figuras relevantes.

Una de las campañas más recordadas es en la que participaron la modelo Kate Moss y el actor Mark Wahlberg, lo que le aportó a la popularidad y reconocimiento de la marca y le abrió las puertas del mundo de la moda a la supermodelo.

Calvin Klein es una empresa fundada en 1968 por Calvin Klein y por su socio Barry Schwartz. En 2003, el fundador se retiró tras alcanzar el éxito y reconocimiento mundial de la industria de la moda. Desde entonces, la marca está en manos del grupo PVH.

La marca sigue teniendo una estética minimalista y sensual, manteniendo su estilo en las plataformas digitales y en las campañas de marketing modernas, como las protagonizadas por Rosalía y Bad Bunny, o en las que han participado Kendall Jenner o Justin Bieber.

Las ventas globales minoristas de los productos de Calvin Klein en 2024 fueron de aproximadamente US9.000 millones.

