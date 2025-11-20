Logo El Espectador
20 de noviembre de 2025 - 01:11 a. m.

Del metro a la pasarela: J Balvin presentó su colección de moda inspirada en Medellín

Estuvimos en el lanzamiento de la colaboración entre J Balvin y Vélez. En la pasarela de “Ciudad primavera: Beyond Flowers”, una cápsula comercial en la que el lujo artesanal y la energía latina se fusiona, estuvo la modelo Valentina Castro. J Balvin nos dio detalles de la colaboración.

Catalina Mesa Urquijo

Catalina Mesa Urquijo

Lucety Carreño Rojas

Lucety Carreño Rojas

