20 de noviembre de 2025 - 01:11 a. m.
Del metro a la pasarela: J Balvin presentó su colección de moda inspirada en Medellín
Estuvimos en el lanzamiento de la colaboración entre J Balvin y Vélez. En la pasarela de “Ciudad primavera: Beyond Flowers”, una cápsula comercial en la que el lujo artesanal y la energía latina se fusiona, estuvo la modelo Valentina Castro. J Balvin nos dio detalles de la colaboración.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación