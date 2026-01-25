La evolución del estilo de Bad Bunny: del “streetwear” al “high fashion” caribeño

Bad Bunny ha utilizado marcas como Prada y Jacquemus para asistir a eventos de moda y música. / Ilustraciones: Leandro Rodríguez Foto: Eder Rodríguez

La moda en el universo de Bad Bunny se ha convertido en una extensión de su narrativa artística. “Nostalgia”, “raíces”, “cultura”, “urbano”, “irreverente”, “Caribe”, “latino”, “Puerto Rico” y “sin género” son algunos de los términos que definen el universo estilístico del puertorriqueño.

En sus inicios, el artista desarrolló un estilo urbano influenciado por sus predecesores, como Daddy Yankee, Don Omar, J Balvin y Maluma. Era común verlo en presentaciones y eventos con prendas y accesorios asociados al “streetwear” caribeño y al “trap”...