Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Moda e Industria
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La evolución del estilo de Bad Bunny: del “streetwear” al “high fashion” caribeño

El artista se presenta este fin de semana en Medellín, como parte de su gira “Debí tirar más fotos”. Benito Antonio Martínez no solo es el artista más escuchado de plataformas como Spotify a nivel global: es un artista que reconoce y usa la imagen a su favor. 

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
25 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
Bad Bunny ha utilizado marcas como Prada y Jacquemus para asistir a eventos de moda y música. / Ilustraciones: Leandro Rodríguez
Bad Bunny ha utilizado marcas como Prada y Jacquemus para asistir a eventos de moda y música. / Ilustraciones: Leandro Rodríguez
Foto: Eder Rodríguez

La moda en el universo de Bad Bunny se ha convertido en una extensión de su narrativa artística. “Nostalgia”, “raíces”, “cultura”, “urbano”, “irreverente”, “Caribe”, “latino”, “Puerto Rico” y “sin género” son algunos de los términos que definen el universo estilístico del puertorriqueño.

En sus inicios, el artista desarrolló un estilo urbano influenciado por sus predecesores, como Daddy Yankee, Don Omar, J Balvin y Maluma. Era común verlo en presentaciones y eventos con prendas y accesorios asociados al “streetwear” caribeño y al “trap”...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Bad Bunny

high fashion

Moda

PremiumEE

Moda y Bad Bunny

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.