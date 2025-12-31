Del vestido de la noche de fin de año al fondo de armario: así se reinventa el brillo

Modelos presentan creaciones de la colección Primavera/Verano 2026 de la directora creativa taiwanesa Chen Tsai-Hsia, también conocida como Madame Wang, para Shiatzy Chen durante la Semana de la Moda de París, en París. / EFE/EPA/Teresa Suárez Foto: EFE - TERESA SUAREZ

Cada vez más personas apuestan por tener una única prenda protagonista de “fiesta” y combinarla con básicos del armario. Una falda de lentejuelas con jersey de punto, un blazer metalizado con vaquero recto o un top de pedrería bajo una americana negra son algunas de las fórmulas más repetidas. Así, el brillo se integra en looks que se pueden repetir en Nochebuena, Navidad o incluso en una cena cualquiera de invierno, en lugar de quedarse olvidado en el fondo del armario hasta el próximo diciembre.

El “brilli-brilli responsable” también pasa por la calidad y la versatilidad. Se priorizan piezas bien hechas, con pedrería o paillettes que no se deshacen a la primera puesta y en cortes sencillos que no caducan en una temporada. Colores como el negro, el dorado, el plata o el rojo oscuro permiten que esas prendas encajen con lo que ya hay en el armario. En lugar de comprar tres vestidos distintos para tres cenas, gana fuerza la idea de un solo look base que cambia de personalidad con diferentes zapatos, bolsos o joyas.

Los accesorios juegan un papel clave. Pendientes XL, bolsos joya, cinturones con brillo o zapatos metalizados permiten sumar luz a un conjunto sobrio sin necesidad de que toda la ropa sea protagonista. Este enfoque es ideal para quienes no se sienten cómodos con un total look de lentejuelas, pero quieren un guiño festivo para las fotos familiares o la cena especial. Incluso el maquillaje se alinea con esta idea: un punto de sombra irisada en el párpado, un iluminador sutil o un gloss con partículas de luz bastan para entrar en modo Navidad sin excesos.

En el fondo, esta forma de llevar el brillo encaja con una manera distinta de entender las fiestas: menos obsesión por estrenar y más ganas de construir un fondo de armario festivo que tenga recorrido. El brilli-brilli deja de ser un capricho de una noche para convertirse en un recurso estilístico que acompaña muchas celebraciones distintas. La tendencia más navideña del año no es solo la que más deslumbra, sino la que mejor resiste el paso del tiempo.

