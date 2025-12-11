11 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Diego Guarnizo, diseñador de moda: “el reto más grande es crear empresa en este país”
El diseñador colombiano Diego Guarnizo cierra el 2025 con una colección que celebra la belleza, la lealtad y la esperanza: “Azulejos, el vuelo del amor eterno”. En este capítulo de El Hilo hablamos con el también vestuarista sobre su historia y trayectoria.
