Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Moda e Industria
11 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.

Diego Guarnizo, diseñador de moda: “el reto más grande es crear empresa en este país”

El diseñador colombiano Diego Guarnizo cierra el 2025 con una colección que celebra la belleza, la lealtad y la esperanza: “Azulejos, el vuelo del amor eterno”. En este capítulo de El Hilo hablamos con el también vestuarista sobre su historia y trayectoria.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Lucety Carreño Rojas

Lucety Carreño Rojas

Richard Alberto León Muñoz

Richard Alberto León Muñoz

Temas Relacionados

Diego Guarnizo

Moda

Moda colombiana

diseñador de moda

El Hilo

El Hilo EE

Estilo de vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.