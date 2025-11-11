Diferencias entre perfume, eau de toilette y colonia: ¿cuál dura más?

Imagen de referencia. / Zeyneb Alishova en Pexels Foto: Zeyneb Alishova en Pexels - Zeyneb Alishova en Pexels

Los perfumes que elegimos permiten expresar, como ocurre con la ropa y los accesorios, la manera en la que nos sentimos.

Durante mucho tiempo, lo expertos han recomendado el uso de fragancias en agua de perfume por su concentración. Sin embargo, Nevyn Ramos, gerente de educación minorista para Givenchy, explica que se trata de un mito.

“Todo depende de qué efecto quieres causar en los demás o de qué efecto quieres generar en ti”, dice Ramos.

Así las cosas, el especialista explica las diferencias entre perfume, eau toilette y colonia.

Vale la pena mencionar que esas sustancias se pueden mezclar entre sí, pero el experto “aconsejo que vayan a una tienda con asesores de perfumes expertos que te pueden llevar por los universos de fragancia y así descubrir cuál es la ideal para ti”.

La principal diferencia entre perfume, eau toilette y colonia es la concentración de aceites aromáticos.

Eua de Parfum

El agua de perfume tiene una mayor concentración de aceites.

“Se recomienda para las personas a las que les gusta un aroma con una estela corta cerca al sentido del olfato”, dice Ramos.

Su duración es mayor y, por lo general, tiene un mayor precio comercial.

Eau de Toilette

En el agua de Toilette el 50 % de la concentración está formado por notas de salida, es decir, por las primeras impresiones olfativas que se perciben al aplicar el producto.

Lo usan las personas a las que les “encanta recibir halagos y hacer cabezas girar, pues las notas de salida tienen una estela mas amplia”.

Tienen una intensidad más moderada y dura entre 3 y 4 horas el aroma en la piel.

Eau de cologne

El agua de colonia tiene un 5 % de concentración de aceites esenciales, con notas de salida con pequeños acentos de notas de corazón (cáracter central del perfume) y, en algunas ocasiones, por una mínima cantidad de notas de fondo (base del aroma).

“Si te gusta la sensación de limpieza, retocarte la fragancias muchas veces en el día y sentir siempre sensación con frescura, esta es la versión para ti”, explica el experto.

Lo importante, como lo dice Gloria Saldarriga en su libro “Simple chic”, es elegir los aromas que “nos hagan sentir bien y dejen una buena impresión”.

