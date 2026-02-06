Dolce&Gabbana y su nueva exhibición en Miami revela los secretos de la ‘Alta Moda’

Fotografía que muestra un pabellón de la exposición 'From the Heart to the Hand' (Del corazón a las manos) en la sede del Instituto de Arte Contemporáneo de Miami (EE.UU.). / EFE/ Alberto Boal Foto: EFE - Alberto Boal

Trajes papales, colecciones extravagantes o diseños exclusivos que trasladan al Barroco y a la ópera de Milán son algunos de los secretos de la ‘Alta Moda’ que hasta ahora eran casi ocultos, y que Dolce&Gabbana exhibe desde este viernes en el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami.

La muestra, titulada ‘From the Heart to the Hands (Del corazón a las manos)’ y que permanecerá abierta hasta el 14 de junio, recorre siglos de historia del diseño de moda a través de más de trescientas piezas y archivos que inspiraron a los fundadores de la popular firma italiana, Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

Pero además de diseños deslumbrantes, pomposos, lúgubres o repletos de colores, la exhibición también guarda un lugar especial para los auténticos artesanos de la moda: los costureros, sastres y modistas que trabajan en los talleres.

“Lo maravilloso de esta exposición es que ofrecemos a los visitantes la oportunidad de ver estas obras de arte de cerca”, reveló en una entrevista la curadora de la exposición, Florence Müller.

“Normalmente, esto se mantiene en secreto en el mundo de la alta costura, en desfiles privados a los que nadie tiene acceso y luego los vestidos se guardan bajo llave en los armarios y en los almacenes de la empresa, pero ahora tienen la oportunidad de descubrir todas estas piezas de cerca”, agregó.

Del Barroco a Milán pasando por Roma o Sicilia

La exposición sumerge al visitante en más de una decena de salas que lo trasladan en el espacio y en el tiempo, incluida la elección del papa León XIV.

Un estrecho pasillo repleto de maniquíes a un lado y presidido por un traje papal al fondo replica el puente de Sant’Angelo de Roma, mientras una gran pantalla a la derecha muestra imágenes de la elección del actual pontífice.

Otra sala, que está coronada por un amplio espejo en el techo y rodeada de enormes cuadros en las paredes, combina vestidos, abrigos y trajes elaborados con seda, estampados con imágenes de los canales de Venecia o referencias a Sandro Boticelli.

“Lo que nos gustaría es que los visitantes comprendan cómo la moda y la alta costura, la alta sastrería y la alta joyería pueden estar llenas de referencias artísticas y culturales”, expresó Müller.

Relojes, pendientes bañados en oro y bolsos extravagantes están continuamente presentes a los lados de la exposición, que en otra de sus salas recibe a los espectadores con ritmos de música siciliana y una lluvia de colores procedentes de sus paredes y su suelo que no quitan protagonismo a sus diseños.

Entre medias, la muestra hace un guiño a la película ‘The Leopard (El gatopardo)’ de 1963 con trajes y sonidos barrocos en una habitación que combina prendas de la aristocracia y de la burguesía.

La exposición concluye en otra sala rectangular que representa la ópera de Milán y revela las colecciones que Dolce&Gabbana reservan para los especialistas del drama lírico.

Milán es precisamente una de las tres ciudades por las que ha pasado la muestra antes de llegar a Miami, junto a París y Roma.

“Miami es una ciudad llena de inspiración de todo tipo, una ciudad con una gran presencia artística. Hay muchas galerías de arte, está Art Basel Miami. También hay mucha moda, muchos distritos de moda”, explicó la curadora.

Y destacó la “gran influencia latina” de la que goza la ciudad, y que sirve de guiño a la exposición.

La tecnología en el arte

La curadora también abordó el futuro del diseño de moda y los desafíos que enfrenta en un mundo cada vez más inclinado por la tecnología en el que la inteligencia artificial (IA) gana peso a pasos agigantados.

“Creo que estamos perdiendo un poco nuestro lado humano y lo que somos capaces de hacer con nuestras manos, y lo que podemos lograr con nuestra propia visión humana. La inteligencia artificial se basa en la visión humana, pero la forma en que funciona es menos espontánea y fluida, y la espontaneidad de la alta costura es muy importante”, aseveró.

Para Müller, una parte fundamental del diseño y el arte es el error no intencionado que comete un ser humano y que una máquina no puede replicar, aportando mayor realismo a las obras.

“Cuando vemos algo demasiado perfecto, a veces resulta un poco inquietante. Necesitamos algunos errores”, dijo.

Aunque no por ello se cerró en banda al uso cada vez más extendido de la IA, e indicó que debe limitarse a ser “una herramienta para agilizar y facilitar todo el proceso”, y apoyar la inspiración de los diseñadores.