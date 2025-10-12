Donatella Versace será la presidenta del jurado del Latin American Fashion Awards

Jennifer Lopez y Donatella Versace. / EFE/EPA/Daniel Dal Zennaro Foto: EFE - DANIEL DAL ZENNARO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los Latin American Fashion Awards anunciaron que Donatella Versace asumirá el rol de presidenta del Jurado en la esperada segunda edición, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre de 2025.

De acuerdo con los organizadores, Versace se une a este evento “para honrar y celebrar a los diseñadores, artistas y creativos más visionarios de toda América Latina y su diáspora global”.

Versace aseguró que “siempre he apoyado a las futuras generaciones de talentos. Hoy más que nunca es fundamental motivar e inspirar a nuestra comunidad creativa global, y es un honor para mí ser presidenta de los Latin American Fashion Awards”.

La decisión de Versace de asumir la presidencia del jurado es una declaración que reconoce la creciente influencia de la región y el poder transformador de su cultura.

Así las cosas, Donatella Versace presidirá al jurado conformado por: Nina García, editora en Jefe de ELLE US; Anna Dello Russo, ícono y periodista de la moda italiana; Carmen Busquets, empresaria visionaria y filántropa; Imran Amed, fundador y CEO de The Business of Fashion; Steven Kolb, presidente y CEO del CFDA; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana; Kean Etro, exdirector Creativo de Etro; Sara Sozzani Maino, directora Creativa de la Fondazione Sozzani; Vivian Sotocorno, directora de Moda de Vogue Brasil; Gabriela Hearst, diseñadora y pionera de la sostenibilidad reconocida por su trabajo en su marca homónima y en Chloé; Zélika García, fundadora y directora de Zsonamaco, la principal feria de arte y diseño de América Latina; Karla Martínez de Salas, directora de contenido Editorial de Vogue México y Latinoamérica; Alessia Glaviano, directora de Global PhotoVogue; Oskar Metsavaht, fundador y director de Osklen y embajador de Buena Voluntad de la UNESCO para la Sostenibilidad; y Carlos Nazario, director de Estilo General de Harper’s Bazaar.

¿Quién es Donatella Versace?

Donatella Versace le ha aportado durante décadas al panorama de la moda, el arte y la cultura. Entre 1997 y 2025, al frente de la casa de modas Versace redefinió los códigos del lujo, el poder y la feminidad.

“Su participación en los Latin American Fashion Awards marca un hito extraordinario: unir a una de las figuras más emblemáticas de la moda a nivel global con el vibrante y talento creativo de la región”, dijeron los organizadores.

Tras asumir la dirección de Versace a finales de los años noventa, Donatella transformó la legendaria marca italiana en un fenómeno cultural, colaborando con supermodelos, músicos, artistas y activistas.

En marzo de 2025, y después de 28 años al frente de la firma, la diseñadora decidió cambiar de rol desde el que representará a la casa a nivel global y promoverá sus iniciativas filantrópicas bajo la dirección creativa del Dario Vitale.

¿Qué son los Latin American Fashion Awards?

Los Latin American Fashion Awards reúnen a los principales editores, diseñadores, artistas y visionarios culturales del mundo para celebrar la fuerza creativa que define a la región.

El evento fue fundado por Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello. Su edición inaugural reunió a participantes de más de 25 países y los ganadores de 2025 se darán a conocer durante los cuatro días de celebración en noviembre.

Más allá del reconocimiento, los galardonados serán invitados a participar en un programa de desarrollo que se llevará a cabo durante la Milan Fashion Week en septiembre de 2026, diseñado para impulsar su visibilidad internacional, brindar mentoría y generar un impacto duradero.

El tema de esta edición, Hot by Heritage, rinde homenaje a la riqueza, resiliencia y fortaleza de la cultura latinoamericana: raíces que llevan un fuego vivo y un espíritu que continúa inspirando al mundo.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.