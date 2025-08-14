El anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina se roba las miradas

Georgina Rodríguez. EFE/EPA/Ettore Ferrari Foto: EFE - ETTORE FERRARI

Tras años de especulaciones, el compromiso de la superestrella del fútbol es una noticia grande. Sin embargo, lo que ha dado qué hablar ha sido el enorme diamante que luce Rodríguez en su dedo.

En una publicación de Instagram del lunes, Georgina Rodríguez, novia desde hace tiempo de la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo, compartió una foto de un anillo gigantesco en su dedo anular. Debajo de su mano, adornada con largas uñas francesas esmaltadas y recién cuidadas, estaba la mano de otra persona, presumiblemente la de Ronaldo, ya que estaba etiquetado en la foto.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió como pie de foto.

Inmediatamente, el anillo de forma oval dio de que hablar. Algunos compararon el anillo de diamantes con un Ring Pop, el caramelo chupeta, y otros bromearon diciendo que probablemente era tan caro que podría eliminar el hambre en el mundo.

“Para poder llevar esta joya con regularidad, necesitarás una cirugía de reconstrucción del dedo”, dijo en un video en Instagram Julia Chafé, una influente de las redes sociales centrada en la joyería. “Imagínate llevar una pesa rusa de 45 kilos en el dedo todo el día, todos los días. Doloroso, pero vale la pena”.

Ronaldo, de 40 años, y Rodríguez, de 31, se conocieron en 2016 en una tienda Gucci de Madrid, donde ella trabajaba en ese entonces, cuando él jugaba en el Real Madrid. Ahora juega en Arabia Saudita, en el Al-Nassr.

Anya Walsh, especialista en joyas de 77 Diamonds, una tienda con sede en Londres, dijo que le sorprendió ver un anillo de diamantes tan grande.

“Normalmente, cuando se ven propuestas de matrimonio de famosos, son de unos dos o tres quilates, o quizá cinco”, dijo Walsh. “Este anillo está en una liga propia. Ocupa un buen tercio de su dedo, en cuanto a tamaño”.

Pero sí le hizo recordar otros anillos que llevan los famosos y la alta sociedad.

Walsh calculó que el costo del anillo de Rodríguez era de al menos 5 millones de dólares, y que su peso total rondaba los 35 quilates. Dijo que se parecía al anillo de compromiso de Mariah Carey, de 35 quilates y corte esmeralda, que le entregó en 2016 su exprometido multimillonario, James Packer.

El anillo también le recordó a Walsh la joya de 33 quilates de Elizabeth Taylor, que le regaló su ex Richard Burton en 1968. Se vendió por 8,8 millones de dólares en una subasta de Christie’s en 2011.

También estaba el “anillo de disculpa” que Kobe Bryant le regaló a Vanessa Bryant en 2003 después de admitir que la había engañado y que se rumoraba que le costó 4 millones de dólares.

Y más recientemente, Lauren Sánchez Bezos lució un enorme diamante oval engastado en una fina banda pavé en su boda en junio.

Ronaldo, la persona más seguida en Instagram, con más de 660 millones de seguidores, y un hombre con un nivel de fama internacional que realmente no se puede exagerar, irremediablemente inspirará tendencias con su anillo de compromiso.

“Es uno de los mayores compromisos de famosos que hemos visto en mucho tiempo”, dijo Walsh. “Mucha gente es muy fan de él. También muchos hombres. Supongo que habrá un aumento de popularidad de los diamantes ovalados, pero ¿querrá la gente diamantes más grandes ahora?”

Los diamantes ovalados son populares por su aspecto romántico y suave. “Aunque es un diamante enorme, tiene un contorno bastante delicado”, dijo Walsh. Después del anillo brillante redondo, el diamante ovalado es la segunda opción más popular en 77 Diamonds, generando alrededor del 20 por ciento de las ventas totales.

“Como es un diamante alargado, también ayuda a que la mano parezca un poco más esbelta, un poco más fina que una piedra de aspecto más geométrico o rectangular”, añadió Walsh.

El anillo de compromiso de Rodríguez también parece estar flanqueado por dos piedras laterales de diamantes ovales más pequeños, lo que se denomina un diseño de trilogía. Los tres diamantes suelen representar el pasado, el presente y el futuro.

Olivia Landau, fundadora de Clear Cut, joyería de Nueva York, dijo que las piedras laterales parecían tener unos tres quilates cada una. Predijo que el anillo de tres piedras, con tres óvalos, sería más popular ahora, aunque en una escala más pequeña.

Landau también dijo que, dado el historial de Rodríguez con la alta joyería, creía que se trataba de un diamante natural. “Es conocida por ser maximalista con sus joyas”, dijo Landau.

Ann Grimmett, vicepresidenta de comercialización de Jared Jewelers, calculó que el diamante tenía entre 30 y 40 quilates y que su costo oscilaba entre 5 y 15 millones de dólares.

Y George Khalife, joyero de famosos conocido como George el Joyero, calculó que era de entre 20 y 25 quilates, y de entre 5 y 7 millones de dólares como mínimo. “Sabiendo que se trata de Cristiano Ronaldo, supongo que probablemente sea casi incoloro (color F), probablemente de calidad VVS”, dijo Khalife, señalando que el diamante parecía casi impecable.

“Sabiendo quién es y conociendo su impacto en el mundo y su popularidad”, dijo Walsh sobre Ronaldo, “no creo que pudiera haberlo hecho de otra manera”.

