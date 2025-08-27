El anillo de compromiso de Taylor Swift: ¿cuánto vale la joya que le dio Kelce?

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red instagram @TaylorSwift de la cantante estadounidense Tailor Swift y el jugador estadounidense de fútbol americano Travis Kelce anunciando su compromiso este martes. EFE/ @taylorswift / Foto: EFE - @TaylorSwift

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El anillo con el que la estrella estadounidense Taylor Swift y su novio, Travis Kelce, sellaron su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, según informó este martes Page Six.

Diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y Kelce, la pieza presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX, detalló la revista especializada.

El anillo lo complementa un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro.

De acuerdo con Bloomberg, el anillo tendría un valor de hasta US$1 millón. El medio especializado en moda WWD lo estima en un rango entre 250.000 y 400.000 dólares y US$1 millón. “La joyera neoyorquina Briony Raymond declaró que el anillo de Swift parece ser un ‘talla cojín antigua alargada, de entre seis y ocho quilates, con una montura de oro amarillo de 18 quilates de inspiración vintage y un diamante de color más cálido’”, le dijo la experta al medio.

Swift y Kelce anunciaron este martes su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram junto a un carrusel de fotografías en el que se ve al jugador arrodillado frente a la cantante de ‘Love Story’ o un primer plano del anillo de compromiso y la frase: “Su profesora de inglés y su profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron en la publicación conjunta.

La cantante se comprometió utilizando un vestido de Ralph Lauren a rayas y un reloj Cartier Panthère, mientras que Kelce usó una polo de punto oscura y pantalones cortos de color caqui.

La pareja comenzó su noviazgo en 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y quedara “hipnotizado” y “cautivado” por la cantante, según contó la pareja el pasado 13 de agosto en el pódcast ‘New Heights’ que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

La cantante, que se convirtió en multimillonaria gracias al éxito de su giraEras, es una de las artistas más populares de todos los tiempos, mientras que Kelce ha ganado tres Super Bowls como ala cerrada de los Kansas City Chiefs.