Farex 2026: el arte de lo “hecho a mano” en Colombia

La feria Farex realizó un Fashion Sunset con una puesta en escena, en la que las modelos lucieron diseños de algunos de los artesanos y diseñadores participantes. / Fotos: Cortesía Farex y Maruja Parra Foto: Cortesía Farex y Maruja Parra

Los artesanos llevan en sus manos las tradiciones y técnicas transmitidas de generación en generación. Sus manos convierten recursos naturales en objetos elaborados con prácticas justas de manufactura. Cada tejido, técnica, prenda o muñeco cuenta una historia sobre sus raíces y las motivaciones para continuar con sus costumbres. Sus piezas transmiten amor y dedicación.

Desde hace 26 años la feria Farex reúne, durante los primeros días de enero, en el Centro de Convenciones de Cartagena, a los artesanos de varias regiones del país para que...