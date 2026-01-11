Logo El Espectador
Moda e Industria
Farex 2026: el arte de lo “hecho a mano” en Colombia

La feria Farex, que se realizará hasta el 12 de enero en Cartagena, reúne a más de 250 artesanos de diferentes regiones del país. Estos son seis emprendedores que transforman sus técnicas y saberes en propuestas de moda, diseño y reciclaje.

Lucety Carreño Rojas
11 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
La feria Farex realizó un Fashion Sunset con una puesta en escena, en la que las modelos lucieron diseños de algunos de los artesanos y diseñadores participantes. / Fotos: Cortesía Farex y Maruja Parra
La feria Farex realizó un Fashion Sunset con una puesta en escena, en la que las modelos lucieron diseños de algunos de los artesanos y diseñadores participantes. / Fotos: Cortesía Farex y Maruja Parra
Foto: Cortesía Farex y Maruja Parra

Los artesanos llevan en sus manos las tradiciones y técnicas transmitidas de generación en generación. Sus manos convierten recursos naturales en objetos elaborados con prácticas justas de manufactura. Cada tejido, técnica, prenda o muñeco cuenta una historia sobre sus raíces y las motivaciones para continuar con sus costumbres. Sus piezas transmiten amor y dedicación.

Desde hace 26 años la feria Farex reúne, durante los primeros días de enero, en el Centro de Convenciones de Cartagena, a los artesanos de varias regiones del país para que...

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

