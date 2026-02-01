El azul cobalto está en tendencia así como los tonos primarios: ¿por qué?

Dakota Johnson. /EFE/EPA/Andreas Becker Foto: EFE - ANDREAS BECKER

Entre todos los colores hay uno que tiene una poderosa fuerza visual. El azul cobalto es profundo, eléctrico y protagónico. Representa calma e inmensidad.

Aunque el azul cobalto ha estado presente desde hace un par de temporadas (Loewe, Givenchy, Valentino, Dries Van Noten, Armani, entre otros), este 2026 ha tenido una mayor presencia, incluso Matthieu Blazy, quien acaba de debutar en la Semana de la Alta Costura con Chanel, incluyó un vestido de terciopleo en cobalto en la colección prefall 2026 de la marca.

“Uno de mis colores favoritos es el azul, específicamente el azul Klein, un tono intenso y vibrante. Ha sido protagonista en las pasarelas, destacándose en colecciones como la de Jil Sander primavera/verano 26″, comenta Sophia Buitrago Martínez, estilista de moda.

Su origen viene de los pigmentos naturales utilizados desde la Antigüedad, pero este tono específico de azul se le atribuye al artista francés Yves Klein, quien en los años 50 pensó en plasmar el infinito (el cielo y al océano) en un azul vibrante para sus pinturas. El color lleva su nombre: International Klein Blue.

Las pasarelas nos muestran que, y siguiendo la esencia de la moda de ser ciclíca, el retorno del tono es un hecho y llega como un refresco para tiempos que necesitan calma y alegría.

Ese tono y el regreso de los colores primarios es una contracorriente a la vida tras las pantallas. Una respuesta a años de sobriedad y a una necesidad de encontrar energía y emoción en la ropa.

“El humano mientras más se digitaliza el mundo, más análogo quiere la vida, eso se traduce en paletas de color que responden a una frase particular y es ‘rescatar la alegría de vivir’. Lo estamos viendo en ese color tomato, en el azul y en esos amarillos muy encendidos”, explicó Natalia López, jefa de Conocimiento y Asuntos corporativos de Inexmoda.

Los colores primarios marcan tendencia, lo dicen las pasarelas

Otro tono que toma fuerza es el tono tomate, “un pop de rojo que se vio claramente en la colección Chanel primavera/verano 26, uno de mis debuts favoritos hasta ahora de Matthieu Blazy, cuando construyó esa superficie de ají picante en una falda que rozaba las caderas y caía hasta el suelo”, agrega Buitrago.

Por último, estará muy presente el amarillo, un tono brillante que ilumina cualquier espacio. Este color se vio en la pasarela en Jacquemus primavera/verano 26, “y también en uno de los abrigos cruzados de Loewe, una pieza que realmente se quedó grabada en mi mente de la colección primavera/verano 26″, dijo la especialista.

¿Por qué estos tonos llegarán a nuestros armarios?

No hay nadie mejor que Miranda Priestly para explicar de dónde vienen y cómo funcionan las tendencias en la moda. La editora en jefe de la revista Runway (interpretada por Meryl Streep) en un icónico monólogo sobre el color azul cerúleo le explica a Andy Sachs (Anne Hathaway) que en esta industria nada se elige al azar.

Las tendencias nacen de las pasarelas (específicamente, de las mentes de grandes creativos al frente de las más importantes casas de moda y de grupos de trend setters), cantantes y figuras influyentes, y luego se extienden a las masas a través de las redes sociales y las revistas de moda.

El incremento de los colores vibrantes se debe a la evolución del minimalismo en estéticas más arriesgadas, lúdicas y juguetonas.

“Si bien a nivel estadístico, de cifras y crecimiento, los tonos neutros siguen siendo importantes, también vemos a una parte de la población cansada de eso. Entonces, al estar saturados, buscan refugio en el color, en la vida”, explicó María Pascual, especialista en tendencias de la empresa líder en pronósticos de cambios WGSN.

En esa línea, también aparecen estéticas como el blockecore (la tendencia de usar moda urbana, que fusiona nostalgia, estilo retro y pasión por el deporte) o los deportes retro, que son el reflejo de esa nostalgia que estamos viendo desde el consumidor.

Esos sentimientos están ligados a tonos como los rojos, los verdes, el azul cobalto, entre otros. “Notamos que hay más presencia de estos, porque después de tonos como el beige, el blanco, neutros, marrones, grises, a nivel comercial y en diferentes mercados los azules tienden a resaltar más”, explica la especialista.

“Los colores de las prendas nos transmiten sensaciones y emociones. A través del color y los estampados, el usuario va a buscar tonos que le transmitan emociones, tranquilidad, dopamina y bloques de color que le generen las sensacion de bienestar”, menciona Carolina Lezaca, directora de diseño y mercadeo de Lafayette.

Así las cosas, cuando se dejan de ver tonos azules y se destacan los neutros; el retorno de un cobalto llama mucho más la atención. “También es algo psicológico”, agrega Pascual.

El color promete meterse en los armarios, es fácil de combinar y está de moda.

