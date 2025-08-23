El cantante Feid y Pantone crean el color Ferxxo Green

Fotografía del 07 de diciembre de 2024 del cantante colombiano Feid durante su presentación en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. /EFE/STR Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cantante colombiano Feid, una de las figuras más destacadas del reguetón y la música urbana en la actualidad, anunció este sábado el color Ferxxo Green, un tono creado en colaboración con Pantone Color Institute.

Se trata de un tono eléctrico y audaz "que irradia vitalidad y une a fans de todo el mundo", dijo Pantone.

De acuerdo con la publicación entre Feid y Pantone, la inspiración del tono “viene de las verdes montañas de Medellín“. Ferxxo Green es más que un tono característico, “es un símbolo de independencia, optimismo y la energía compartida de una comunidad”.

Que un artista como Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid, tenga un tono de color característico habla también de una tendencia que surgió tras la pandemia, cuando en las personas se incrementó un interés por asistir a eventos presenciales y retomar el tiempo que perdieron encerrados. Por eso, hacen inversiones en este tipo de festivales y conciertos, que no son económicos, y, además, preparan sus pintas para disfrutar de la experiencia completa y seguir los códigos de vestuario del evento o el artista.

“Hemos visto en conciertos que ven el concepto de inspiración del artista y lo convierten en un referente de vestuario. Es decir, imitan los códigos de color, texturas y el género musical para las prendas de vestir que se ponen. Por ejemplo, en el reggaetón utilizan prendas y estilos urbanos o también imitan los colores que representan al artista, como el caso de Feid, en el que usaron ese verde icónico para asistir a sus conciertos”, explicó Diana Gómez, comunicadora de moda, en una entrevista previa para este medio.

Vale la pena mencionar que Pantone es reconocido como la fuente de información global sobre el color y anualmente seleccionan el color del año, como el Mocha Mousse para este 2025.

El Pantone Color Institute se encarga de predecir tendencias de color, desarrollar colores y seleccionar paletas de tonos para los productos.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.