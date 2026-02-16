El colombiano Raúl Peñaranda presentó en Nueva York su nueva colección

Fotografía cedida por Raúl Peñaranda de una modelo luciendo uno de sus diseños de su ultima colección presentada este lunes, en el Rockefeller Center en Nueva York (EE.UU.). / EFE/ Juan Manuel Vargas/ Raúl Peñaranda/ Foto: EFE - Juan Manuel Vargas

El romanticismo del bolero y la elegancia con la que mujeres vestían para ir a bailar este género tan latino ha inspirado la nueva colección del modista colombiano Raúl Peñaranda, que este lunes tomó la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York.

‘Noches de bolero’, como Peñaranda ha llamado su nueva colección otoño/invierno, está compuesta de vestidos de manga larga ceñidos al cuerpo con cuello redondo y ube, algunos confeccionados en tela de cuadros grandes (gingham, en inglés) con lentejuelas y combinó algunas piezas con encajes de seda y boleros.

El modisto también se decantó por vestidos largos de líneas rojas, azules y plateadas en lentejuelas y cortos con estampados de florales en fondo negro, y pese a ser temporada de frío, no faltaron sensuales escotes en la espalda y que mostraban la cintura.

También destacó una falda corta al frente, blanco y negro, con cola, adornada con encajes, así como un pantalón ancho con pliegues y cierre al frente. Entre las blusas, destacaron dos de cuello grande, evocando los años 70, que se caracterizaron por el gran tamaño de los cuellos y sus puntas largas y puntiagudas, tanto para hombre como para mujeres.

Siguiendo ese estilo, la punta de un cuello llegaba a la cintura de la modelo.

La colección “está inspirada básicamente en la celebración del romanticismo y la cultura latina”, dijo el colombiano, que presentó su colección en el Rockefeller Center mientras se escuchaban boleros interpretados por Luis Miguel.

Y aunque no llevó a la pasarela su colección para hombres, el modisto aprovechó esta Semana de la Moda para lanzar su propuesta para ellos, que ya está en su página, en donde eligió colores neutrales -blanco, negro, gris, azul y crema- en una línea “clásica y minimalista” que el modisto describe además como “versátil”.

Según dijo, está dirigida al hombre moderno de negocios, amante de la comodidad, que no lleva corbata ni chaqueta, que le gusta hacer deporte y puede hacerlo con el mismo pantalón que lleva a la oficina o a una reunión.

El modisto, miembro del Consejo de Diseñadores de Moda de EEUU (CFDA), con sede en Nueva York, se suma así al estilo “athleisure”, una tendencia que combina el estilo deportivo con piezas de uso diario, que permite lucir elegante y cómodo y para la que se decantó por telas que mezclan el algodón con el spandex.

“Con estos pantalones puedo ir al gimnasio, me cambio de camisa y voy a una comida, me pongo una chaqueta y voy a una reunión”, comentó el diseñador, que creció en Venezuela y que lanzó hoy su colección ‘ready to wear’, para ambos sexos, bajo el nombre de ‘Arlu’ (su nombre con el orden alterado), que antes se llamó “Raúl” y era sólo para mujeres.

Peñaranda lanzó su propia marca en 2010 tras haber trabajado como botones en hoteles de Miami y Nueva York y luego para las marcas Donna Karan y Oscar de la Renta.

Esta colección es la número 33 que presenta de forma ininterrumpida en la Semana de la Moda de Nueva York, esta temporada bajo la guía y el apoyo del CFDA.