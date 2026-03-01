El corte de pelo de Mario Casas en los Goya 2026 será el más pedido por los hombres

El actor Mario Casas posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals en Barcelona, Cataluña. / Europa Press Foto: Europa Press - Europa Press Reportajes / Europa Press

Mario Casas ha pisado fuerte la alfombra roja de los Premios Goya 2026 el sábado 28 de febrero. El actor vive uno de los más felices de su vida y no, no hablamos de su idílica relación sentimental con Melyssa Pinto. Esta noche celebra la calidad del cine español con su nominación ‘Mejor Actor Protagonista’ por ‘Muy lejos’ y para ello ha apostado por un estilismo rompedor en el que su corte de pelo juega un papel muy importante.

Para esta 40 edición de los Premios Goya, el intérprete ha apostado por look que, aunque parezca sencillo, está muy bien construido. “Tiene un claro ‘punto curly’ que marca la diferencia y que, desde el punto de vista técnico, está perfectamente estructurado. Lo interesante no es solo el peinado, sino cómo está trabajado el corte”, nos explica Conchi Arias, experta en rizos.

Mario Casas luce un peinado que marca la diferencia por su ‘punto curly’

Un corte de longitud media, con laterales suavemente rebajados pero sin llegar a un degradado extremo. “Esto permite mantener densidad y estructura, algo fundamental cuando queremos que la textura natural se exprese”, detalla Conchi. En cuanto a la parte superior, el actor “conserva suficiente longitud para que la onda tenga movimiento y caída natural. No estamos ante un rizo marcado ni forzado, sino ante una onda trabajada con intención, respetando la forma natural del cabello. Ese equilibrio aporta sofisticación sin rigidez”, confiesa nuestra experta.

Un tipo de corte que “funciona especialmente bien en cabellos con ligera ondulación, ya que evita el efecto plano y aporta carácter sin necesidad de exceso de producto”, explica Arias.

Un acabado controlado, pero que mantiene la frescura

En cuanto al acabado, nuestra experta lo define como “flexible, sin rigidez ni brillo artificial”, lo que indica que “se ha trabajado con una fijación ligera o media, que define, pero no acartona”. Además, se aprecia definición en la zona superior, pero sin encrespamiento, algo clave cuando se trabaja sin textura. Cuando un cabello con ligera ondulación no está bien hidratado o definido, puede verse desordenado. Sin embargo, “aquí ocurre lo contrario: está controlado, pero mantiene frescura. Probablemente se haya preparado con un buen acondicionador o un leave-in ligero antes del producto de definición, para mantener la hidratación y evitar el frizz. El resultado es natural, limpio y elegante”.

Mario Casas presenta un look que aporta madurez y sofisticación

El volumen que presenta Casas está estratégicamente colocado en el parte superior y ligeramente dirigido hacia atrás. Eso no es casualidad, nuestra experta asegura que esta técnica “estiliza el rostro y equilibra las facciones”. La textura “aporta madurez y sofisticación, alejándolo de un look excesivamente juvenil o demasiado estructurado” y la ligera ondulación “suaviza su estructura facial ya porta cercanía, un ejemplo claro de cómo un punto curly bien trabajada puede elevar un look masculino sin restarle fuerza”, comenta Conchi.

En los últimos años vemos cómo cada vez más hombres abandonan el alisado extremo o los degradados muy marcados para apostar por cortes que respetan su textura natural. Es el caso de Mario Casas, que refleja esa evolución: “Naturalidad con estructura, masculinidad sin rigidez... el nuevo lujo masculino”.

El look del actor en la alfombra roja de los Goya 2026

Para esta gran noche, el actor ha apostado por un esmoquin a medida de la firma Mansolutely, todo al negro y sin pajarita, aportando ese toque original y osfisticado, que ha combinado con zapatos de Christian Louboutin y joyas de Dinh Van.

