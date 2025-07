El error que más cometen las mujeres con su cabello, según Berni Ottjes

Imagen de referencia. / Freepik Foto: Freepik

Berni Ottjes es uno de los nombres más influyentes en la industria global del color capilar. Es reconocido por su enfoque natural, sexy y en tendencia.

Ottjes ha desarrollado técnicas de coloración que son tendencia mundial. Comenzó su carrera hace 25 años en la Academie Verbist (Amberes) y actualmente lidera la Berni Ottjes Color Academy, un espacio creativo y educativo en el centro histórico de la ciudad.

Además, es Artistic Color Director global de L’Oréal Professionnel, embajador de la marca y formador de nuevos talentos en Europa y el mundo. Su estilo se caracteriza por cortes editoriales, precisión técnica y looks urbanos de alto impacto.

El experto en cabello estuvo en Medellín como parte del evento ProDimension 2025, en el que más de 500 estilistas de 11 países se reunieron para aprender de grandes referentes de la industria.

¿De dónde nació su pasión por el estilismo y el cabello?

Mi historia empezó hace 25 años con L’oréal Professionnel cuando gané el concurso Colour Trophy, una competencia internacional de la marca y, no solo gané una, sino tres veces. Fue una experiencia increíble y me siento orgulloso. Después de eso, comenzó mi carrera, pues me llamaron para ser educador de la marca, inicialmente por un año, y ahora llevo 25 años viajando por el mundo. Así creció mi pasión por esta profesión.

¿Recuerda el momento que lo dio a conocer a nivel mundial?

El concurso me abrió muchas puertas, pude hacer muchos shows a nivel mundial. Por ejemplo, estoy en Colombia para entrenar a 25 personas, quienes posteriormente se encargarán de expandir esa información al resto del país. Así es como ha crecido mi carrera, como en un efecto bola de nieve, en el que enseñó y la información se va expandiendo.

Además de los shows y entrenamientos, soy embajador de la marca y hago parte de un grupo de estilistas que evalúan las tecnologías, las campañas y los productos de manera anticipada para que, con nuestra experiencia y la tecnología, saquemos los mejores productos al mercado.

¿Cuál fue la primer gran cliente que estilizó?

No recuerdo si fue la primera, pero una las celebridades más importantes fue Lara Stone, ella estuvo en tres de mis colecciones, pues los estilistas sacamos colecciones con los nuevos estilos de pelo que creamos. Lara tiene una conexión muy cercana con mi estilo: sensual, elegante y en tendencia.

¿Qué es lo más desafiante de ser un estilista reconocido a nivel mundial?

El reto más grande es que, al ser un embajador global, tengo la responsabilidad de que lo que creo tiene que resonar con todo el mundo. Cada cultura es diferente, cada país es distinto, mi reto es convertir lo que creo en algo relevante para todos.

¿Cómo creó característico estilo sexy, natural y en tendencia?

Con el tiempo fui creando mi propio ADN. Si bien el show y toda la parte glamurosa de ser un estilista me gusta mucho, la más importante es cuando una mujer se sienta en mi silla en el salón. En ese momento, creo con mi ADN un estilo único para cada persona que se sienta.

¿Cuál es la inspiración para crear tendencias y estilos para el cabello?

Lo que me inspira es viajar y conocer gente nueva. Observo mucho a la gente que veo en la calle, tanto para inspirarme, como para saber qué no me gustaría hacer. El cabello es una parte fundamental del look.

¿Quiénes son los referentes que han marcado su estilo a lo largo de todos estos años?

Para mí es muy importante tener mentores y tuve un mentor, Travis, quien hizo una gran diferencia en mi carrera y me llevó al sitio en donde estoy ahora.

¿Cómo logra equilibrar las tendencias con su estilo personal?

El balance lo creo cuando tengo un espacio y un tiempo para atender a mis clientas en el salón, eso me aterriza. Viajo, conozco y tengo acceso a toda esta inspiración de tendencias, pero el balance lo encuentro cuando atiendo a mis clientas, que felizmente me esperan y agendan con tiempo. Así puedo tener lo mejor de estos dos mundos.

¿Qué vino a mostrarles a los estilistas colombianos?

Mostré mi ADN en la tarima mediante un show con diversos modelos, con 3 bloques y con técnicas distintas. No solo se trata de tendencias, sino de cómo creamos para las mujeres que se cambian el tono del cabello y su estilo. Las tendencias y los looks deben ir personalizados, de acuerdo a cada clienta.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos las mujeres con el cabello?

El principal error que cometen las mujeres es querer un estilo muy diferente al que tienen. A veces nos inspiramos en modelos o actrices que tienen un color de pelo, un tono de piel y un color de ojos distinto al nuestro. Mi recomendación es que vayan a un buen salón de belleza, en donde puedan hacerles un look personalizado, de acuerdo con sus características: su tipo de piel, el color de sus ojos, la forma su cara. Esa debe ser la mayor referencia, más que inspirarse en alguien, que es visualmente muy distinta a usted. A mis clientas siempre les digo: menos, es más.

¿Qué destaca del estilo de las mujeres colombianas?

Veo que es muy particular la estructura del pelo de la mujer colombiana, puede ser muy variada, a diferencia de otros países en los que el tipo de pelo es muy parecido. He visto gente que puede tener el pelo muy voluminoso o muy estructurado y eso me ha llamado mucho la atención, la particular de la mujer colombiana.

¿Cómo define el éxito en su vida hoy en día?

El exitoso es ser feliz y me siento muy afortunado de poder viajar mucho, porque me ha permitido conocer mucha gente. Las conexiones con las personas y la conexión emocional que puedes crear conociendo gente, me han hecho más feliz. Estoy agradecido por pertenecer al mundo de la belleza. Además, soy muy afortunado por trabajar en lo que me hace feliz. Si eres feliz haciendo lo que haces, no es trabajo.

El mundo de la moda y de la belleza es muy agitado, ¿qué hace para desconectarse?

Ahora puedo poner límites. Cierro la computadora y me desconecto. Dos veces al año viajo a Asia, especialmente a Tailandia y me desconecto en una isla durante tres semanas. El resto del año mi vida es agitada y movida, porque estoy viajando por trabajo.

¿Cuál ha sido el momento más emocionante o inesperado de su carrera?

Además de haber ganado ese concurso en el que fui nombrado en tres ocasiones como el mejor peluquero del año en Holanda, fue cuando entré al paseo de la fama de Holanda por mi profesión.

¿Qué consejo le daría a las personas que quieren dedicarse al mundo y a la industria de la belleza?

Que se mantengan firmes y que trabajen mucho, porque esta es una industria que implica mucho trabajo y esfuerzo. Eres tan bueno, como tu último trabajo en el salón, eso te exige todo el tiempo.

