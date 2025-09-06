El estilo Armani: cómo la sobriedad redefinió la moda global 

Algunos de los diseños de Giorgio Armani. / EFE - AFP Foto: EFE- AFP

Giorgio Armani murió el jueves pasado a los 91 años de edad. Transformó las reglas de la moda sin necesidad de rupturas estridentes y definió la calidad de lo “Made in Italy”. En lugar de desafiar al traje, lo rediseñó desde dentro: eliminó hombreras, aligeró estructuras y suavizó siluetas hasta convertir la rigidez del vestuario masculino en un símbolo de elegancia relajada. Su enfoque no solo redefinió la manera de vestir de los hombres en los años ochenta, sino que también atrajo a mujeres que encontraban en sus líneas limpias y tejidos...