El estilo de Sabrina Carpenter: hiperfemenino y retro 

Sabrina Carpenter, de 26 años, lleva su estilo tanto a conciertos como a alfombras rojas. / EFE - Eder Rodríguez Foto: Agencia EFE

La cantante Sabrina Carpenter no solo ha construido su imagen de artista con sus letras; también lo ha hecho con su estilo. Una estética poderosa que reúne sensualidad, feminidad y dulzura a través del uso de elementos “vintage”, “coquette” y del estilo “pin-up”.

La artista de Pensilvania, Estados Unidos, suele utilizar tonos pasteles y abundancia de brillo en “pants”, “bodysuits” (que Victoria’s Secret le personalizó con cristales) “bodys” y corsés, con plataformas y tacones de Christian Louboutin y Naked Wolfe que favorecen su estatura, una...