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El estilo de Sabrina Carpenter: hiperfemenino y retro  

La cantante, que se presenta este domingo 20 de marzo en el Festival Estéreo Picnic, apela a la ironía y a la sensualidad de las mujeres, con canciones explícitas que hablan de inmadurez emocional y de sus deseos. Lo hace de una forma inteligente, vestida como si fuera de otra época pero con la libertad de una mujer del siglo XXI.

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Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
21 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Sabrina Carpenter, de 26 años, lleva su estilo tanto a conciertos como a alfombras rojas. / EFE - Eder Rodríguez
Sabrina Carpenter, de 26 años, lleva su estilo tanto a conciertos como a alfombras rojas. / EFE - Eder Rodríguez
Foto: Agencia EFE

La cantante Sabrina Carpenter no solo ha construido su imagen de artista con sus letras; también lo ha hecho con su estilo. Una estética poderosa que reúne sensualidad, feminidad y dulzura a través del uso de elementos “vintage”, “coquette” y del estilo “pin-up”.

La artista de Pensilvania, Estados Unidos, suele utilizar tonos pasteles y abundancia de brillo en “pants”, “bodysuits” (que Victoria’s Secret le personalizó con cristales) “bodys” y corsés, con plataformas y tacones de Christian Louboutin y Naked Wolfe que favorecen su estatura, una...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

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