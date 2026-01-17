Logo El Espectador
Moda e Industria
El fondo de armario perfecto: estas son las prendas básicas que debes tener

¡Año nuevo, clóset nuevo! Si uno de sus propósitos es crear un fondo de armario, es decir, un conjunto de prendas esenciales y básicas que le permitan crear múltiples combinaciones para el día a día, esta guía creada con la ayuda de tres expertos le podría servir. 

Lucety Carreño Rojas
17 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Fondo de armario. / Ilustración: Eder Leandro Rodríguez
Foto: Eder Rodríguez

La respuesta a la frase “no sé qué ponerme” está en el fondo de armario: el conjunto de prendas básicas y esenciales que funcionan como un lienzo en blanco para crear combinaciones fáciles a la hora de vestirnos.

No existe un fondo de armario único; cada persona debe tener una lista de esenciales alineados a sus necesidades y estilo de vida. “No se viste igual alguien que pasa la mayor parte del tiempo en reuniones formales, que quien tiene una rutina más creativa, informal o dinámica, explica Piluka de Echegaray, experta en imagen personal.

Le...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

