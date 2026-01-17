El fondo de armario perfecto: estas son las prendas básicas que debes tener

Fondo de armario. / Ilustración: Eder Leandro Rodríguez
Foto: Eder Rodríguez
La respuesta a la frase “no sé qué ponerme” está en el fondo de armario: el conjunto de prendas básicas y esenciales que funcionan como un lienzo en blanco para crear combinaciones fáciles a la hora de vestirnos.
No existe un fondo de armario único; cada persona debe tener una lista de esenciales alineados a sus necesidades y estilo de vida. “No se viste igual alguien que pasa la mayor parte del tiempo en reuniones formales, que quien tiene una rutina más creativa, informal o dinámica, explica Piluka de Echegaray, experta en imagen personal.
Le...
Por Lucety Carreño Rojas
Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación