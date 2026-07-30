Lo que será tendencia en maquillaje y peinado en 2027 y ya se ve en Colombiamoda

Imagen del backstage de la pasarela de la Petit Mort en Colombiamoda 2026. / Inexmoda Foto: Inexmoda

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El informe de Future Snoops señala que el 88 % de los consumidores jóvenes cree que las subculturas existen e impactan su vida diaria, y que el término “construcción de comunidad” creció un 49 % interanual en TikTok.

Esa lógica de subculturas que se afirman y buscan reconocimiento se traduce directamente en el maquillaje: donde antes existía una fórmula única de belleza, hoy conviven múltiples códigos estéticos que funcionan como señas de identidad de grupo. Cada subcultura desarrolla su propio lenguaje de color, textura y acabado, y las marcas responden dejando de perseguir un ideal universal para atender necesidades y estéticas hasta ahora desatendidas.

Desde mi lectura de estas tendencias, identifico tres señales claras de cómo esta belleza colectivamente diversa llegará al consumidor cotidiano:

Texturas y color como juego, no como norma. Identifico cómo la experimentación lúdica (protectores en espuma, skincare tipo gel, color que cambia) baja del laboratorio de tendencias al mercado masivo, dándole al consumidor promedio el mismo permiso de exploración que hoy veo en el backstage de las pasarelas.

Productos y rutinas hiperpersonalizados. Observo que los tratamientos hiperpersonalizados se están volviendo comunes a medida que los consumidores dan más importancia a atender necesidades específicas de su cuerpo, desde fórmulas para tonos de piel difíciles de combinar hasta empaques pensados para necesidades antes ignoradas.

Dentro de esta belleza colectivamente distinta, además, veo dos corrientes que se separan con claridad. Por un lado, lo irreverente: maquillajes que rompen la superficie de la piel como territorio de escritura y experimentación, como el trabajo de Manuela Álvarez o Jorge Duque. Por otro, un regreso a lo romántico y lo aparentemente perfecto, que en realidad reivindica estéticas que el pasado miró con recelo: la piel desnuda de SBQ o las trenzas y texturas naturales de Annaiss Yucra no buscan un ideal pulido, sino nombrar como bello lo que antes se consideraba insuficiente o poco trabajado. Es ahí donde reconozco el nuevo Punk Latino: no en la ruptura evidente, sino también en la calma de mostrarse sin corregirse.

*Investigadora de conocimiento de Inexmoda.