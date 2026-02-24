El increíble vestido Gucci que Kate Middleton repitió en los Premios Bafta 2026

La princesa Catalina de Gales y el príncipe Guillermo de Gale. / Jaimi Joy / Poll / AFP Foto: AFP - JAIMI JOY

En el emblemático Royal Festival Hall de Londres se realizó el domingo 22 de febrero la gran fiesta del cine británico, la gala de los Premios BAFTA 2026; y, como no podía ser de otro modo, por su alfombra roja han desfilado algunas de las grandes estrellas del séptimo arte, como Leonardo Dicaprio, Kate Hudson, Timothée Chalamet -acompañado por su inseparable Kylie Jenner-, Emma Stone, Alicia Vikander, o Ethan Hawke entre otros.

Pero si ha habido una aparición que ha eclipsado a todas las demás esa ha sido sin duda la de los Príncipes de Gales, que en uno de los momentos más complicados para la Familia Real británica tras la reciente detención del hermano del Rey Carlos III, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, no han dudado en reafirmar su apoyo a la cita más especial del sector cinematográfico en el Reino Unido.

Kate Middleton, que no asistía a la gala de los BAFTA desde 2023 -a causa del cáncer que le diagnosticaron a principios de 2024 y que como ella misma reveló emocionada hace varios meses ha entrado en fase de remisión- ha regresado por todo lo alto con un majestuoso estilismo a la altura de una futura reina como ella, recuperando uno de los diseños más espectaculares de su armario.

Un vaporoso vestido de Gucci que estrenó en 2019 confeccionado en tul con varias capas en diferentes tonos de rosa -desde el empolvado al frambuesa- que destaca por un favorecedor escote barco, cuerpo drapeado con tejido microplisado, falda con ligero vuelo rematada en cola, y un cinturón en terciopelo burdeos para realzar su silueta a juego con el impecable esmoquin del Príncipe Guillermo, dando una lección de compenetración y unión en este delicado trance para la Corona británica.

A la altura de este impresionante diseño, con el que se ha convertido en la más elegante de los BAFTA, pulsera y pendientes de diamantes -piezas de Cartier que pertenecían a la Reina Isabel II-, un clutch de terciopelo burgundy, y su larga melena suelta con ondas suaves definidas, elevando su look y logrando su mejor estilismo en lo que llevamos de 2026.

