El jean no pasa de moda: historia de una prenda que nunca muere

Pocas prendas han resistido el paso del tiempo con tanta fuerza como el jean. Desde su origen como ropa de trabajo en el siglo XIX hasta convertirse en un ícono global de estilo, el denim ha sabido adaptarse a las tendencias sin perder su esencia. Su vigencia se explica en gran parte por su versatilidad: puede formar parte de un “look” informal o transformarse en una pieza clave dentro de un conjunto sofisticado. “El jean se ha convertido en un lienzo en blanco que cada generación ha reinterpretado según sus códigos culturales”, señala Fabián...