El jean no pasa de moda: historia de una prenda que nunca muere

Desde los talleres obreros del siglo XIX hasta las pasarelas y las redes sociales del siglo XXI, el jean ha demostrado una capacidad única para adaptarse, resistir y conquistar. Más que una prenda, es un espejo de las transformaciones culturales, sociales y estéticas de cada época. ¿Por qué nunca ha dejado de ser relevante?

Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
30 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.

Pocas prendas han resistido el paso del tiempo con tanta fuerza como el jean. Desde su origen como ropa de trabajo en el siglo XIX hasta convertirse en un ícono global de estilo, el denim ha sabido adaptarse a las tendencias sin perder su esencia. Su vigencia se explica en gran parte por su versatilidad: puede formar parte de un “look” informal o transformarse en una pieza clave dentro de un conjunto sofisticado. “El jean se ha convertido en un lienzo en blanco que cada generación ha reinterpretado según sus códigos culturales”, señala Fabián...

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

