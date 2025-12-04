El lujo “Made in Italy”, bajo la lupa por investigaciones sobre sus subcontratistas

Una tienda de Loro Piana en Londres. / Hollie Adams - Agencia Bloomberg Foto: Foto: Hollie Adams/Bloomberg - Hollie Adams

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una serie de investigaciones sobre condiciones laborales abusivas dentro de empresas subcontratistas ha sacudido la industria del lujo en Italia, donde el gobierno denuncia ataques contra la marca “Made in Italy”.

Cinco firmas de moda están bajo administración judicial desde 2024, después de que los fiscales de Milán revelaran en sus investigaciones la existencia de abusos laborales y la falta de supervisión en las cadenas de suministro de algunas de las marcas más respetadas de Italia.

El miércoles, los abogados de la empresa de cuero de lujo Tod’s comparecieron ante un tribunal de Milán. Los fiscales buscan imponerle una prohibición temporal de publicidad y administradores externos al considerar que la empresa cometió acciones “maliciosas”.

El juez Domenico Santoro aplazó la audiencia hasta el 23 de febrero a pedido de los abogados, que pidieron más tiempo para completar la “evaluación y el fortalecimiento del sistema de controles” relacionado con su cadena de suministro, según un documento judicial.

Los abogados de Tod’s también dijeron que la empresa rescindió sus contratos con los subcontratistas cuestionados por sus malas prácticas laborales.

Las investigaciones encabezadas por el fiscal Paolo Storari, sin embargo, han expuesto el lado oscuro de la industria del lujo.

El problema radica en la práctica casi universal de las grandes marcas de subcontratar a proveedores que a su vez subcontratan a otros, en medio de márgenes cada vez más ajustados y escasa supervisión de las condiciones laborales.

Hasta la fecha, las investigaciones han apuntado a Loro Piana, la subsidiaria italiana de Dior Manufactures, Giorgio Armani Operations y Alviero Martini. Los fiscales han sugerido que podrían venir más investigaciones.

El gobierno de Italia pasó a la ofensiva y el ministro de Industria, Adolfo Urso, dijo que la reputación de las marcas italianas estaba “bajo ataque”.

Ante este escenario, propuso un certificado para las empresas de lujo que demuestre que cumplen con la ley vigente, una medida que los críticos consideran ineficaz, en parte porque es voluntaria y protegería indebidamente a las marcas de la responsabilidad.

“Estamos tomando medidas concretas para defender firmemente la moda italiana, para proteger su reputación y los valores que la han hecho sinónimo de belleza, calidad y autenticidad”, dijo Urso en octubre.

Una “cadena de explotación”

El mes pasado, los fiscales afirmaron que Tod’s -- cuyos mocasines de cuero pueden superar los 1.000 USD -- y tres de sus ejecutivos eran “plenamente conscientes” de la explotación en los subcontratistas chinos, pero no establecieron sistemas para evitarla.

Supuestamente, Tod’s ignoró sus propias auditorías que revelaban violaciones de horas laborales y salarios, con trabajadores que recibían apenas 2,75 euros por hora; incumplimientos de medidas de seguridad y lo que los fiscales calificaron como áreas de descanso “degradantes” dentro de la fábrica.

Según la legislación italiana, las empresas pueden ser responsables de los delitos cometidos por sus representantes y proveedores aprobados, que actúen en su interés.

Defensores de los trabajadores de la industria de la moda han denunciado durante décadas los abusos generalizados en la cadena de suministro.

Los proveedores “están a merced de las grandes marcas que imponen condiciones comerciales, empezando por precios demasiado bajos para cubrir todos los costos”, dijo Deborah Lucchetti, coordinadora nacional de la Campaña Ropa Limpia en Italia.

Esta situación alimenta un sistema en el que los proveedores de primer nivel recurren a subcontratistas a quienes les imponen condiciones cada vez más estrictos, lo que lleva a abusos laborales, en la mayoría de los casos contra los migrantes.

“Es una cadena de explotación”, dijo.

Los proveedores de moda en Italia son sobre todo pequeñas y medianas empresas, de las cuales miles han cerrado en medio de una caída en el sector del lujo y por mayores costos de producción, según asociaciones del sector.

Cuando llega un gran pedido, recurren a subcontratistas para sacarlo con rapidez, un sistema que “efectivamente empuja a los actores de la cadena de suministro a incurrir en conductas ilegales”, dijo Lucchetti.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.