El poder del color: ¿cómo puede saber qué tono le sienta bien?

Imagen de referencia. / Leandro Rodríguez Foto: Eder Rodríguez

¿Alguna vez se ha preguntado qué colores le favorecen? Hay una disciplina que se encarga de eso. Se trata de la colorimetría, el análisis del color que, de acuerdo a los tonos de piel, ojos y cabello, puede definir cuáles colores que debería tener en su armario, pues resaltan su belleza natural e iluminan su rostro.

“La colorimetría es un arte que combina ciencia y sensibilidad. Es el estudio que nos permite identificar los colores que mejor armonizan con la esencia de cada persona, a partir del análisis de su piel, ojos y cabello”, explica Camilo Correa, líder de experiencia personal shopper en Vélez

De acuerdo con Juliana Pedraza, estilista de moda, los colores permiten comunicar y proyectar lo que queremos. “A través del color, los estampados y las texturas podemos comunicar una historia, un proyecto, un ideal o una forma de vida. Las personas se pueden sentir mucho más seguras con los colores adecuados”.

Así las cosas, elegir los tonos adecuados permite proyectar emociones y valores como confianza, sofisticación, cercanía o empoderamiento. “Comprender la colorimetría nos ayuda a conectar la ropa con la intención: un rojo puede expresar poder, pero no todos los rojos transmiten lo mismo. La clave está en descubrir cuál es ese tono —cálido, frío o neutro— que amplifica la autenticidad y hace que la imagen sea coherente con lo que se quiere decir, sin pronunciar una sola palabra”, dice Correa.

Los expertos consultados explican el paso a paso para hacer su test de colorimetría:

La primera recomendación, antes de hacer el test, es que tenga su piel al natural y buena iluminación para que pueda identificar cómo reacciona a los colores y cuáles le dan foco de luz. También puede usar una camiseta blanca al momento de hacerlo.

