El transparente y atrevido vestido de Chappell Roan: esta es la historia de su inspiración

El vestido transparente dejó al descubierto su espalda y su pecho.

Redacción Moda
02 de febrero de 2026 - 04:29 p. m.
La cantante estadounidense Chappell Roan posa en la alfombra roja de la 68º edición de los premios Grammy este domingo, en Los Ángeles (Ca, EE.UU.). / EFE/ Octavio Guzmán
Foto: EFE - Octavio Guzmán
La cantante Chappell Roan causó sensanción en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 por su elección estílistica.

La artista nominada a “Grabación del Año” y “Mejor Interpretación Pop Solista” por “The Subway”, utilizó un vestido transparente color rojo con matices marrones.

El vestido caía desde los piercings de los pezones dejándolos al descubierto, así como los tatuajes den toda su espalda. Antes de revelar su prenda, lució una capa transparente con capucha del mismo tono. De accesorios, utilizó unas sandalias de Gucci y un collar y aretes de Buccellati.

La prenda fue diseñada a su medida por Miguel Castro Freitas para Mugler.

¿Cuál es la inspiración del vestido?

El vestido está inspirado en una prenda creada por Manfred Thierry Mugler para su pasarela de alta costura en 1998.

“Inspirado en la colección de alta costura ‘Jeu de Paume’ de Manfred Thierry Mugler para la primavera-verano de 1998, revisitada para la colección primavera-verano 2026 de Miguel Castro”, explicó la marca.

Vale la pena mencionar que el diseñador Thierry Mugler nació en Estrasburgo, Francia, el 21 de diciembre de 1948 y murió el 23 de enero de 2022.

Por Redacción Moda

