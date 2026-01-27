Así es el universo natural de Blazy en la alta costura de Chanel

Modelo presenta una de las creaciones de Matthieu Blazy para Chanel. / EFE/EPA/Christophe Petit Tesson Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

El mundo natural y en concreto las setas de diferentes tamaños y colores han inspirado la colección que Matthieu Blazy ha preparado para Chanel, y que desveló este martes en la segunda jornada de la semana de la alta costura de París, con vestidos y conjuntos dos piezas muy presentes en un desfile, en el que la española Laura Ponte figuró entre las modelos.

Fiel a los aires de renovación, como se vio en la colección de debut de Blazy en la casa, en octubre pasado, donde presentó el prêt-à-porter para esta primavera-verano, el desfile ha tenido nuevamente lugar bajo las acristaladas cúpulas del Grand Palais.

Para la ocasión, el interior estaba decorado con setas de colores de diferentes tamaños y grandes árboles rosas que reproducían el sauce llorón. La pasarela, de un delicado rosa igualmente.

Los conjuntos de dos piezas, sobre todo compuestos de chaqueta y falda, en más de un caso con abertura, como gusta a Blazy, así como los vestidos, son piezas fundamentales de esta su primera colección de alta costura.

También se vieron abrigos, camisetas, pantalones y faldas, algunas de elegante transparencia, una característica, la transparencia, muy presente en la colección.

Más que las prendas en sí, han destacado los exquisitos materiales, como tules, sedas, organza y algodones, entre otros, empleados para crearlas; tejidos livianos en gran número de los 54 conjuntos que se pudieron ver.

Siguiendo con los materiales utilizados en la colección de alta costura para esta primavera-verano, nada de plumas naturales, sino una ilusión de plumas. Tampoco pieles, teniendo en cuenta que son propuestas para las temporadas más cálidas del año.

Aparte de setas bordadas, se han visto motivos de pájaros y hasta una propuesta en la que se reproducían grandes plumas de pavo real, pero sin volumen. Un mundo natural y animal que de algún modo parecía crear un lazo con el universo Disney, entre “Alicia en el país de las maravillas” y “La Cenicienta”.

En el campo cromático, rojos, verdes, rosas, entre otros, así como combinaciones de varios colores, junto a los imprescindibles blanco y negro. Un juego de tonos en el que destacaba la destreza a la hora de su selección.

Entre las modelos que han participado en el pase, anotar la presencia de la española Laura Ponte, quien a sus 52 años ha desfilado por vez primera en la alta costura.

En el terreno de los accesorios, contados bolsos -menos de una decena- en la primera parte, que traían a la memoria una ilusión del 2:55, emblemático modelo de la casa. Más como accesorio decorativo que como objeto útil, por el livianísimo material empleado en su realización.

La era Lagerfeld no se olvida, aunque ya no se compara con la nueva que inauguró Blazy en octubre, donde si bien las referencias a la ‘maison’ y a las creaciones icónicas puede estar presente, todo ello se muestra de un modo más sutil y contemporáneo. El Chanel actual seduce a varias generaciones al tiempo.

Una gran ovación acogió al diseñador, al finalizar el primer desfile, que cerró un conjunto blanco nupcial, algo muy común en los de alta costura, y donde estaban presentes las actrices Nicole Kidman y Penélope Cruz, entre los rostros famosos.

La próxima colección de Matthieu Blazy para la firma, la cuarta, será la Crucero 2026-27, que se presentará en la localidad vascofrancesa de Biarritz, el 28 de abril.